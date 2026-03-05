Nothing officialise le Phone (4a) Pro, un smartphone abordable qui flirte avec le premium

Comme prévu, Nothing a dévoilé plusieurs produits lors d’une conférence de presse, dont le Nothing Phone (4a) Pro. Le téléphone profite d’une fiche technique équilibrée et d’un châssis qui monte en gamme, avec l’utilisation d’aluminium. Vendu à partir de 499 euros, il fait plus que jamais la liaison entre la gamme A et les porte-étendard.

C’est le grand jour pour Nothing. La marque britannique fondée par Carl Pei organisait un grand événement au Royaume-Uni pour annoncer trois nouveaux produits. Le premier est le Nothing Phone (4a), téléphone abordable qui reprend en grande partie les codes du Nothing Phone (3a). Il avait fait l’objet d’un teasing en début de semaine, à l’occasion du Mobile World Congress. Vous pouvez désormais retrouver son test complet dans nos colonnes.

Lire aussi – On a vu le Robot Phone, le smartphone d’un nouveau genre signé Honor

Le deuxième produit est le Nothing Headphone (a), petit frère du Headphone (1) qui a tant marqué les esprits durant l’été 2025. Le Headphone (a) en reprend quelques éléments, mais allège la fiche technique pour se positionner à un prix bien plus abordable. Lui aussi bénéficie d’un test complet. dans nos colonnes. Enfin, le troisième produit est également un smartphone. Il s’agit du Nothing Phone (4a) Pro.

Le Nothing Phone (4a) Pro est le chainon manquant

Le Nothing Phone (4a) Pro n’a pas tout à fait le même positionnement que son prédécesseur. En 2025, les Phone (3a) et (3a) Pro profitaient de très nombreux points communs, autant techniques qu’ergonomiques. Les différences étaient assez faibles. Cette année, le Phone (4a) Pro veut être le chainon manquant entre la gamme A les flagships de la marque. Il n’a pas la même fiche technique. Il n’a pas non plus le même design. La preuve en est avec l’utilisation de métal sur la coque, un matériau qui va occulter en grande partie l’intérieur du téléphone, alors qu’il s’agissait d’un signe distinctif de la marque, notamment en téléphonie.

Le Nothing Phone (4a) Pro s’inspire davantage du Phone (3), le dernier haut de gamme. Nous y retrouvons notamment un Glyph Matrix qui était précédemment réservé aux modèles premium. Ici, le nombre de points est moins important : 137. Mais l’utilisation est la même. Côté écran, le Phone (4a) Pro fait également la différence avec son petit frère : la dalle AMOLED mesure 6,83 pouces (contre 6,78 pouces), alors que l’encombrement est presque identique. Les bordures sont donc plus fines. Et ce n’est pas tout : la dalle monte à 144 Hz (contre 120 Hz) et la luminosité atteint 5000 nits (contre 4500 nits) en pointe locale.

D’autres différences sont à retrouver à l’intérieur. Le Snapdragon 7s Gen 4 cède sa place au Snapdragon 7 Gen 4, un peu plus performant. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage selon les configurations. La chambre à vapeur est ici un peu plus grande. En revanche, la batterie est identique : 5000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 50 watts. Autre petite différence : il est compatible eSIM, ce qui n’est pas le cas de son petit frère.

Le Nothing Phone (4a) Pro n'est pas épargné par l'inflation

Enfin, côté photo, le Phone (4a) Pro profite d’un capteur principal Sony Lytia 700c 50 mégapixels avec autofocus plus rapide, du téléobjectif du Phone (3), lequel est également présent dans le Phone (4a), et d’un ultra grand-angle assez classique. Le smartphone se décline en trois couleurs : noir, argent et rose « poudré ». Et il dispose de 3 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité.

Le Nothing Phone (4a) Pro est donc plus premium que son prédécesseur. Et l’utilisation de l’aluminium pour la coque y est pour quelque chose. Les prix aussi, à l’évidence, puisque le Nothing Phone (4a) Pro sera commercialisé à 499 euros (8+128 Go) et 569 euros (12+256 Go). C’est 20 euros de plus que son prédécesseur. Mais c’est surtout 90 euros de plus que son petit frère, à configuration égale, le Phone (3a) Pro n’ayant été lancé qu’en une seule configuration (12+256 Go). Le Phone (4a) Pro sera en précommande le 13 mars, pour une livraison à partir du 27 mars. Et, comme vous pouvez le constater, il est déjà en test à la rédaction.