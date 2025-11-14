Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le CMF Phone 2 Pro ! En prévision du Black Friday, le smartphone de la filiale de Nothing est bradé à un super prix par Amazon.

Nous vous invitons à prendre la direction de la plateforme italienne d'Amazon où le géant du commerce en ligne a pris la décision de brader le CMF Phone 2 Pro avant l'arrivée officielle du Black Friday. Jusqu'au 1er décembre 2025, le smartphone de Nothing, disponible en plusieurs coloris au choix, est au prix exact de 205,57 euros lorsque le téléphone est ajouté au panier.

Pour une livraison du produit en France, il faut savoir que des frais de port supplémentaires de 5,10 euros sont appliqués. Au total, le smartphone CMF Phone 2 Pro revient à 210,67 euros au lieu de 259 euros. Cela correspond à une économie de près de 50 euros par rapport au prix conseillé.

Le CMF Phone 2 Pro est à son prix le plus bas pour le Black Friday

Commercialisé à la fin du mois d'avril 2025, le CMF Phone 2 Pro est équipé d'un écran de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ de 2392 x 1080 pixels, une densité de 388 ppp, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, un pic de luminosité de 3000 nits et une compatibilité HDR10+.

Le smartphone est aussi doté d'un processeur Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 33W et du système d'exploitation Android 15 associé à une surcouche Nothing OS 3.2.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un triple capteur de 50 MP + 50 MP + 8 MP à l'arrière et d'un capteur frontal de 16 MP pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du smartphone CMF Phone 2 Pro inclut le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6, un port USB-C, le GPS ou bien encore le NFC.