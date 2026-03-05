Google Photos : les utilisateurs Android vont bientôt pouvoir profiter de ces fonctionnalités présentes sur iPhone depuis des années

La dernière version de Google Photos sur Android contient des indices à propos de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités déjà présentes sur iOS. Certaines d'entre elles existent déjà sur la version iPhone de l'application depuis plusieurs années.

google photos
Crédits : 123RF

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Google a toujours eu tendance à faire profiter les utilisateurs iOS en premier des nouveautés de son application Photos. Pourtant, on ne se trompe probablement pas en disant que celle-ci est beaucoup plus populaire sur Android, ne serait-ce que parce qu'elle est installée par défaut. C'est d'ailleurs peut-être là la réflexion derrière cette stratégie : quitte à prendre le risque de déployer une fonctionnalité impopulaire, autant le faire auprès d'une base d'utilisateurs plus modeste.

Toujours est-il que la version Android de Google Photos accuse généralement d'un certain retard par rapport à son homologue sur iPhone, retard que la firme de Mountain View s'évertue à rattraper au fil des mises à jour. C'est ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités déjà présentes sur iOS devraient bientôt faire leur arrivée sur Android, d'après les récentes découvertes de nos confrères d'Android Authority au sein de la version 7.66 de l'application.

Google Photos sur Android va gagner ces fonctionnalités présentes sur iPhone

La première nouveauté est la possibilité de ranger plusieurs photos sous une seule et même image, une fonctionnalité disponible sur iOS depuis 2023. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les clichés que l'on souhaite regrouper, puis d'appuyer sur l'option Stack photos (“empiler les photos”) pour qu'un groupe d'images se crée automatiquement. Pratique pour retrouver plus facilement une série de photos prises le même jour.

On retrouve également quelques modifications mineures de l'interface, notamment du côté du menu affichant les dossiers sur le smartphone, ou encore la barre de navigation flottante. Cette dernière adopte ainsi la philosophie de design Material 3 Expressive, au même titre que de nombreux autres éléments graphiques d'Android. On ne sait pas encore quand ces nouveautés seront disponibles pour le grand public, mais leur présence au sein du code de la dernière build de l'application laisse entendre que le déploiement est pour bientôt.


