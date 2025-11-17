Nothing Phone (3) : avec cette grosse baisse de prix, offrez-vous l’excellent smartphone pour pas cher !

La marque anglaise Nothing a le vent en poupe cette année avec des modèles salués par la critique et les utilisateurs pour leur rapport qualité-prix imbattable. Et c’est sans compter sur le Black Friday qui est l’occasion de profiter d'une baisse de prix conséquente sur le Nothing Phone (3) sorti cet été.

Le Nothing Phone (3) est sorti officiellement en France le 15 juillet 2025. Il a immédiatement marqué le secteur avec son design original, des finitions haut de gamme, un excellent écran et une autonomie conséquente.

Et avec son prix de vente conseillé de 849 euros, c’est un smartphone puissant et équilibré qui reste accessible en comparaison des flagships à plus de 1000 euros. Mais à l’occasion du Black Friday, vous allez pouvoir vous l’offrir pour un prix cassé. En effet, en ce moment sur Amazon, vous bénéficiez d’une baisse de prix immédiate de 250 euros qui ramène le smartphone à seulement 599 euros.

En plus, il est directement vendu et expédié par Amazon et non par un revendeur tiers. Vous avez donc la livraison gratuite et la possibilité de renvoyer le produit jusqu’au 31 janvier 2026. Vous pouvez donc l’acheter comme cadeau de Noël et le renvoyer en janvier si jamais le cadeau ne plaît pas.

Pourquoi choisir le Nothing Phone (3) ?

Pour l’affichage, le Nothing Phone (3) est doté d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 4 500 nits. En bref, vous profitez d’une dalle digne des meilleurs smartphones, à la fois lumineuse, nette et fluide. À l’arrière, vous disposez également d’un petit affichage dans le coin en haut à droite surnommé Glyph Matrix. Il permet d’afficher l’heure, les notifications, des mini-jeux. Il sert même de repère pour pouvoir prendre des selfies avec les capteurs photos situés dans le dos de l’appareil.

Côté performances, on profite d’une puissante puce huit cœurs Snapdragon 8S Gen 4 associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce sont d’excellentes caractéristiques pour ce prix. Vous pourrez faire sans problème du multitâche sans craindre des ralentissements intempestifs.

Avec sa grosse batterie de 5150 mAh lui offre une bonne autonomie. Vous disposez en plus de la charge filaire rapide 65 W et sans fil 15 W. Côté photographie et vidéo, le Phone (3) repose sur un module principal composé de trois capteurs de 50 MP : un grand angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec périscope qui offre un zoom optique 3x. À l’avant, on retrouve aussi un objectif grand angle de 50 MP. Avec 4 capteurs de 50 MP, Nothing offre une homogénéité rarement vue sur d’autres modèles.

Enfin, pour la connectivité, on trouve le NFC, le Bluetooth 6.0, le GPS, le Wi-Fi 7, un port USB-C et un lecteur d’empreinte digitale.