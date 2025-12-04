Nothing Phone (3a) Pro 256 Go + CMF Buds 2A : le pack smartphone et écouteurs est à prix mini, vite !

La marque anglaise Nothing s’impose année après année comme le spécialiste des smartphones avec un excellent rapport qualité/prix et un design unique. Boulanger propose pour Noël un pack comprenant le Nothing Phone (3a) Pro 256 Go et les écouteurs CMF Buds 2A avec une réduction de 250 euros. C’est une occasion à ne pas rater.

Si vous avez manqué Black Friday, pas de panique. Certes, les bonnes offres se font plus rares mais il n’est pas impossible de faire des bonnes affaires à l’approche de Noël. C’est le cas chez Boulanger qui offre une grosse promotion sur son pack exclusif comprenant l’un des smartphones les plus populaires du moment, le Nothing Phone (3a) Pro, et une excellente paire d’écouteurs à réduction active de bruit, les CMF Buds 2A.

Normalement, le pack Nothing Phone (3a) Pro 256 Go + CMF Buds 2A est disponible pour 629,99 euros. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, Boulanger vous fait un beau cadeau en baissant le prix de 250 euros. Le pack passe ainsi à seulement 379,99 euros. C’est vraiment une excellente offre quand on sait que le téléphone seul est normalement en vente au prix conseillé de 479 euros et qu’il est sorti en mars de cette année.

Les caractéristiques du Nothing Phone (3a) Pro

Le Nothing Phone (3a) Pro s’inscrit dans le lignée des smartphones Nothing en optant pour un look très distinctif avec un magnifique boîtier transparent qui laisse apparaître des bandeaux leds, surnommés Glyphs, qui sont à la fois esthétiques et pratiques pour savoir quand on reçoit une notification, un appel…

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le Nothing Phone (3a) Pro tourne avec la puce Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 associée à 12 Go de RAM et un 256 Go de stockage. La batterie offre une capacité de 5000 mAh qui permet de tenir largement plus d’une journée entre deux recharges. En plus, ce modèle est compatible avec la charge rapide à 50W.

L’écran n’est pas en reste avec une superbe dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image fluide et détaillée.

En ce qui concerne la partie photo, on profite d’un module triple à l’arrière avec un capteur grand angle de 50 MP, un capteur téléobjectif de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Et à l’avant, vous pourrez faire des selfies avec un capteur grand angle de 50 MP.