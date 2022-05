Logitech MX Keys Plus : l’excellent clavier sans fil est à un bon prix pour les French Days

Besoin d'un clavier sans fil performant pour votre ordinateur, votre smartphone et/ou votre tablette ? Profitez des French Days du printemps 2022 afin de vous procurer l'excellent Logitech MX Keys Plus à un prix intéressant. Sur Amazon, Darty ou la Fnac, celui-ci est mis en vente avec un repose-poignets sous les 90 euros.

Habituellement vendu autour des 120 euros, le Logitech MX Keys Plus voit son prix chuter sous les 90 euros pendant les French Days Amazon et Fnac Darty. Ce clavier sobre, performant, avec rétroéclairage intelligent est adapté tout type d'usage bureautique. A 89,99 €, il profite d'une belle baisse de prix. Le clavier est livré avec son repose-poignets premium et antidérapant.

Les touches du clavier offrent des frappes fluides, précises et silencieuses. Un revêtement mat appliqué à chacune d'elle permet à vos doigts de glisser facilement sur la surface du clavier.

Vous bénéficiez également d'un rétroéclairage intelligent qui fait appel à un capteur de proximité. Ce dernier détecte vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. Et ce n'est pas tout. L'intensité du rétroéclairage s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage et vous pouvez également la définir manuellement. Les touches rétroéclairées s'éteignent par ailleurs d'elles mêmes lorsque vous vous éloignez afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.

Parlant d'autonomie, celle-ci est de 10 jours en une charge complète avec le câble USB-C. Avec la désactivation du rétroéclairage, vous pouvez utilisez le MX Keys Plus jusqu'à 5 mois sans le recharger. Enfin, le clavier sans fil MX Keys de Logitech est multi-dispositifs, c'est-à-dire qu'il peut être relié sur plusieurs appareils en même temps (3 au maximum) grâce au bouton Easy-Switch.