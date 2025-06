Cette nouveauté d’iOS 26 donne aux iPhone un vrai bouton nucléaire contre le démarchage téléphonique

Parmi les nouveautés d'iOS 26, la nouvelle IA qui arrive dans l'application Téléphone des iPhone a réellement de quoi inquiéter les entreprises adeptes du démarchage téléphonique. Call Screening, en particulier a tout d'un vrai bouton nucléaire capable d'asphyxier le secteur en France.

Vous n'en pouvez plus de ces appels de numéros inconnus ? De ces interruptions qui vous font gaspiller votre temps au téléphone – pour essentiellement vous proposer des services, produits et abonnements dont vous ne voulez pas ? Depuis des années, le législateur riposte contre le démarchage téléphonique, avec des instruments foncièrement inefficaces. Il y a eu par exemple la plateforme de signalement Bloctel, pourtant prometteuse, faute d'avoir réussi à faire baisser le volume d'appels d'un iota.

Puis une Loi a serré la vis, proposant des amendes alourdies, sans que cela n'ait eu beaucoup d'effet. Avant qu'une autre loi présentée comme mettant fin au démarchage ne soit votée plus récemment. Celle-ci n'est pas encore entrée en application, et au demeurant, elle laisse encore probablement suffisamment de brèches pour laisser ce type d'activités se poursuivre en France. L'arme ultime contre ces activités qui frisent avec le harcèlement commercial reste à trouver.

Vous allez adorer Call Screening et Hold Assist si vous détestez le spam téléphonique

Mais ce que vient de dévoiler Apple parmi les nouveautés de iOS 26 qui arrivent sur iPhone – a tout du bouton nucléaire tant attendu par les français. On parle en particulier ici de Call Screening mais aussi de Hold Assist et plus largement de ce que Apple appelle le nouveau design Unified Layout qui arrive dans l'application Téléphone.

En effet, la première fonctionnalité permet ni plus ni moins à l'iPhone de répondre à votre place sans la moindre sonnerie dès qu'il détecte un appel en provenance d'un numéro inconnu. Apple Intelligence demande alors au correspondant de se présenter et d'indiquer la raison de son appel. S'il se plie à l'instruction, Apple Intelligence se contente d'afficher une notification sur l'iPhone, en indiquant sous forme de texte les infos transmises par l'appelant.

De là, vous pouvez décrocher ou raccrocher en un seul geste. Hold Assist permet, de son côté, aux utilisateurs, de ne plus perdre de temps en cas de rappel. En particulier lorsque l'on se retrouve avec une musique d'attente. Lorsque celle-ci est détectée, vous pouvez arrêter de rester sur le combiné. Le son se coupe. Et c'est seulement dès qu'un opérateur répond que l'iPhone se remet à sonner pour vous faire rejoindre l'appel. Tout en prévenant l'opérateur que vous arrivez.

Plus largement Telephone change de présentation et supprime la boîte vocale Visual Voicemail au profit d'un onglet “Appels” qui vous présente tout – appels reçus, manqués, émis – avec un compte rendu écrit de ce que souhaitait vous communiquer votre correspondant. Autant d'atouts qui vont assurément ruiner les statistiques de décrochage des plateformes de démarchage, lorsque iOS 26 sera disponible. La mise à jour est compatible avec tous les iPhone depuis l'iPhone 11 sorti il y a 6 ans.