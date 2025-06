Nouveau trailer pour Ironheart, la série Marvel arrive très bientôt sur Disney+

Ironheart vient conclure la phase 5 du MCU sur Disney+, voici l'ultime bande-annonce avant la sortie de la série.

La communication s'accélère autour d'Ironheart, la prochaine série de Disney+ s'inscrivant dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). La plateforme de SVOD a partagé une nouvelle bande-annonce, qui semble être la définitive après la diffusion de premiers teasers, pour tenter de nous mettre l'eau à la bouche. L'enjeu est de taille alors qu'Ironheart arrive sur nos écrans le 25 juin 2025 déjà, et que la série n'a pour l'instant pas l'air d'intéresser grand monde au-delà des fans hardcore de Marvel.

Ironheart se concentre sur le personnage de Riri Williams, aperçue dans Black Panther : Wakanda Forever. La série se déroule après ce film. Brillante scientifique, elle va, de ce que l'on comprend de la bande-annonce, développer une armure semblable à celle d'Iron Man pour se convertir en une nouvelle héroïne. Il y a quelques jours, un extrait d'Ironheart nous présentait le personnage de The Hood, en jouant sur l'ambiguïté quant au fait que celui-ci soit un allié, un antagoniste, ou dans une zone grise.

Ironheart à la croisée des chemins

“Il était intéressant pour moi de souligner à quel point l'histoire de Riri et son entrée dans l’Univers Cinematographique Marvel étaient différentes de celles des autres personnages”, explique Dominique Thorne, interprète de l'inventrice. “Ironheart permet de mieux appréhender son parcours grâce à une plongée en profondeur dans sa personnalité et l’exploration de son histoire d'origine. Nous n’avons pas spécialement cherché à remonter le temps, mais au contraire à rattraper le temps perdu en montrant comment les premiers moments charnières de sa vie l'ont façonnée et en montrant la personne qu'elle tentait de devenir”, fait-elle savoir.

Pour en savoir plus, il faudra visionner la série, qui est pensée comme un format court de six épisodes. Les trois premiers seront diffusés le 25 juin, puis nous aurons ensuite un épisode par semaine jusqu'à la fin. Ironheart aura la lourde tâche de prendre la relève de Tony Stark (Iron Man), mort à l'écran dans Avengers Endgame, mais aussi dans un sens du roi T'Challa (Black Panther), après le décès soudain de Chadwick Boseman. Elle conclut aussi une phase 5 du MCU en dents de scie.