Marre de passer un temps fou sur votre smartphone ? Rendez-le ennuyeux à mourir grâce à ces quelques réglages

Nos smartphones sont aujourd'hui une véritable source d'addiction, que ce soit à cause des réseaux sociaux, des applications de streaming ou encore des jeux vidéo. Comme de nombreux utilisateurs, vous en avez peut-être marre de passer un temps fou sur votre appareil. Alors voici comment le rendre plus “stupide” et moins addictif avec quelques réglages.

On le sait, nos smartphones peuvent rapidement se transformer en une source infinie de distractions et d'addictions. Entre les Shorts sur YouTube, les Reels sur Instagram, les vidéos TikTok, les tweets sur X ou les applications de streaming et les jeux vidéo, on peut sans crier gare passer un temps considérable rivé sur l'écran de notre appareil.

Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, une étude publiée en 2023 a prouvé qu'un tiers des Français passaient plus de 5 heures par jour devant les écrans (TV, tablette, smartphone, etc.). Et sans surprise, cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé :

réduction de la qualité du sommeil

effets nocifs sur la santé mentale

fatigue oculaire numérique

syndrome de vision informatique (sécheresse oculaire, vision floue, maux de tête, douleurs aux cervicales et au dos, etc.)

La méthode pour rendre son smartphone moins “intelligent”

Depuis quelques années maintenant, de nombreux utilisateurs ont justement décidé de faire quelque chose pour stopper ce phénomène en optant pour un Feature Phone. Comprenez, des téléphones conçus exclusivement pour appeler et envoyer des messages. Néanmoins, il s'agit d'un remède radical, qui peut ne pas correspondre à tout le monde.

Pourquoi cela ? Tout simplement car tout n'est pas à jeter sur nos smartphones. On apprécie par exemple de pouvoir trouver son chemin facilement grâce aux applis GPS, de pouvoir prendre des photos de qualité ou de rester en contact avec sa famille via WhatsApp ou FaceTime. L'idée est donc de trouver le meilleur des deux mondes. Pour ce faire, il suffit de rendre son smartphone un peu moins “intelligent” avec quelques réglages.

Faites le ménage dans vos applis

Mine de rien et avec le temps, on peut se retrouver à une quantité totalement stupide d'applications sur son smartphone. A titre personnel, mon appareil en compte pas moins de 180… Est-ce que j'utilise chacune d'elle tous les jours ? Absolument pas, et c'est probablement votre cas aussi.

La première étape pour rendre son téléphone moins “attractif” consiste donc à faire un grand ménage de printemps dans votre bibliothèque d'applis. Tout d'abord, n'hésitez pas à dégager toutes les applications inutilisées :

Dans les paramètres de votre smartphone, cherchez l'onglet Applications

Dans la partie Général, appuyez ensuite sur Applis inutilisées pour accéder à la liste de tous les applis qui n'ont pas été lancées depuis plusieurs semaines

pour accéder à la liste de tous les applis qui n'ont pas été lancées depuis plusieurs semaines Supprimez-les

Ciblez ensuite les applis qui vous distraient le plus et vous occupent durant de trop longues heures comme les réseaux sociaux. Vous gagnerez de l'espace de stockage sur votre appareil (Instagram pèse à lui seul 1,5 Go par exemple) et améliorerez l'autonomie de votre appareil. Pour cause, ces applis tournent constamment en arrière-plan et pompent de l'énergie, même que vous ne les utilisez pas.

Et si se passer définitivement des réseaux sociaux est trop difficile pour vous, rien ne vous empêche d'y accéder via votre navigateur web. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure protection contre la collecte de données de Meta et consorts. Cerise sur le gâteau, vous y passerez moins de temps, l'expérience offerte par les versions Web étant généralement atroce.

Fixez des limites d'utilisation pour les applications

Une autre option intéressante consiste à appliquer des limites d'utilisation quotidiennes sur chaque appli. Une fois ces limites atteintes, les applications/sites en question seront mis en pause et vous ne recevrez plus aucune notification de leur part. Pratique donc pour s'imposer des restrictions et ne plus perdre un temps fou sur YouTube, Instagram et compagnie :

Toujours dans les Paramètres , rendez-vous dans l'onglet Bien-être numérique et contrôle parental

, rendez-vous dans l'onglet Dans la partie Pour déconnecter , cherchez l'option Limites pour les applications

, cherchez l'option Choisissez l'application de votre choix (vous pouvez en sélectionner plusieurs) et appuyez sur le bouton en forme de sablier pour appliquer une limite de temps d'utilisation

Sachez que cette fonctionnalité vous permet de “bloquer” une appli jusqu'à 23h et 50 minutes au maximum. Il faudra donc prendre le réflexe de fixer vos limites chaque jour.

Désactivez toutes les notifications

Comme de nombreuses personnes, vous devez recevoir chaque jour un nombre incalculable de notifications. Cette avalanche de ding-ding peut être un véritable fléau pour votre concentration. Vous l'aurez compris, l'autre étape pour rendre son téléphone plus “stupide” consiste à désactiver les notifications de vos applis :

Dans les Paramètres, cherchez l'onglet Notifications > Notifications des applis

Dans les options de filtrage, sélectionnez toutes les applis

Prenez maintenant quelques minutes pour désactiver les notifications sur l'ensemble de vos applications

Bien entendu, vous pouvez toutefois les garder activées sur quelques applis importantes pour votre vie sociale comme WhatsApp ou Messenger par exemple.

Transformez votre écran de verrouillage en endroit austère

Ces dernières années, les constructeurs ont fait en sorte d'offrir de nombreuses options aux utilisateurs pour personnaliser leur écran de verrouillage et le rendre particulièrement accueillant. On peut maintenant y ajouter plusieurs widgets, changer le design de l'horloge pour quelque chose de plus stylisée, et ou encore modifier la couleur des icônes et du texte pour les assortir au fond d'écran.

Et si vous avez activé les notification sur l'écran de verrouillage, autant dire qu'il restera rarement verrouillé justement avec toute cette activité. L'idée est donc de le rendre aussi austère que possible :

Dans les paramètres, rendez-vous dans Fond d'écran et style

Appuyez maintenant sur Autres fonds d'écran

Cherchez ensuite la catégorie Couleurs unies et puis sélectionnez tout simplement le noir

A la rigueur, gardez le widget météo (c'est toujours pratique et ça vous évite de déverrouiller le téléphone pour savoir le temps qui fait)

Désactivez juste en-dessous l'option Afficher les notifications sur l'écran de verrouillage

Ceci fait, n'hésitez pas à faire la même chose pour votre écran d'accueil. Placez enfin stratégiquement vos applications et laissez en premier plan les applis incontournables comme Téléphone, Messages, Appareil photo et Musique. Quant à celles qui vous distraient le plus, supprimez-les de l'écran d'accueil. Le fait de devoir les chercher dans la bibliothèque pourra vous dissuader de les lancer… C'est toujours ça de pris.