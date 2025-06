Les fans du Nothing Phone 3 risquent bien de regretter cette fonction qui rendaient ces mobiles si différents

Un rendu du dos du Nothing Phone 3 vient de faire surface sur la toile. Et ce dernier est plutôt une mauvaise nouvelle pour les fans de la marque qui restaient fidèles à ces modèles de smartphones en raison de cet étonnant système d'éclairage dénommé “Glyph”.

Le rendu du Nothing Phone 3 qui vient de faire surface sur 𝕏 confirme une nouvelle qui risque de déplaire à beaucoup de monde. Vous l'aurez compris, prochains mobiles de la marque perdent les Glyph, cet élément visuel alternatif qui permettait de réduire l'hyper-dépendance aux notifications classiques.

Le mot désigne l’ensemble de bandes LED logées sous la coque transparente à l’arrière des téléphones de la marque. Reliées au son et au moteur haptique, elles offrent un canal de communication lumineux (et silencieux) parallèle à l’écran : appels, notifications, statut de charge, etc. Nothing le décrivait jusqu'ici comme « une nouvelle façon d’interagir » avec son smartphone.

La disparition du Glyph au dos des Nothing Phone peut sans doute s'expliquer par des coûts de fabrication excessifs

C'est tout du moins l'un des éléments les plus différenciateurs des appareils de cette marque sur les autres smartphones du marché. Au départ, Nothing semblait très investi dans cet élément original. Faisant passer le nombre de zones adressables de 12 sur le Nothing Phone 1 à 33 sur la seconde génération.

Mais on avait déjà remarqué que la firme proposait déjà moins de LED sur le Phone 2a. Et il fallait visiblement y voir le signe que le Glyph allait tirer sa révérence – comme on le constate avec ce rendu. Au demeurant, le smartphone devrait garder un look singulier tout en transparence, une petite consolation appréciable (qu'on espère voir rester !).

Les raisons officielles de cette absence ne sont évidemment pas connues à ce stade. Tout juste peut-on imaginer que l'élément très spécifique à Nothing impliquait des coûts de fabrication excessifs. Nothing doit en tout cas en dire davantage lors du lancement de l'appareil le 1er juillet. On s'attend à un tarif tirant plutôt vers le premium avec une étiquette à 800 £ / $ / €. Espérons que la marque garde des surprises pour faire accepter plus facilement ce changement de direction !