Comment profiter de ce pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à moins de 400€ ? On vous dit tout ci-dessous !

La console nouvelle génération de Nintendo, la Switch 2, est arrivée. Et il existe déjà un moyen simple de réduire son prix, sans attendre les soldes. On vous explique tout dans cet article.

Découvrir l'offre dès maintenant

La Nintendo Switch 2 est disponible depuis le 5 juin 2025. Plus puissante, plus immersive, elle arrive avec un line-up solide et un tarif qui grimpe jusqu’à 499,99 € pour le pack complet avec le nouveau Mario Kart World. Mais bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs déjà équipés : la Fnac propose une offre de reprise immédiate, qui permet de récupérer jusqu’à 133,20 € en bon d’achat en échange de votre ancienne console.

Trois niveaux de reprise selon votre modèle

L’opération concerne l’ensemble des modèles de la génération précédente. La valeur du bon dépend de la console que vous rapportez, à condition qu’elle soit en parfait état et complète.

Voici les montants proposés :

133,20 € pour une Switch OLED

98,40 € pour une Switch classique

64,10 € pour une Switch Lite

Le principe est simple :

Ajoutez le pack Switch 2 + Mario Kart World à votre panier. Rendez-vous dans votre panier Fnac. Dans la rubrique “Reprise de votre ancien appareil”, cliquez sur “Estimer mon produit”. L’outil évalue l’état de votre console. Une fois validée, la remise s’applique automatiquement à votre commande.

Ajouter la Switch 2 + Mariokart World à mon panier Fnac

Résultat : dans le meilleur des cas, le prix du pack chute à 366,79 €. Un bon plan pour ceux qui envisagent déjà de passer à la nouvelle génération.

Une console bien plus qu’un simple upgrade

On vous en parlait déjà ce matin lors de notre test complet de la Nintendo Switch 2 : la Switch 2 ne se contente pas d’être une version plus rapide de la précédente. Elle propose une série d’évolutions concrètes qui améliorent autant l’expérience en solo qu’en multijoueur :

Un écran LCD 7,9 pouces (1080p, 120 FPS, HDR)

Un dock compatible 4K avec refroidissement intégré

Une mémoire interne de 256 Go, extensible via cartes Micro SD Express

De nouveaux Joy-Con 2, aimantés, avec capteur optique et boutons repensés

Une fonction GameChat avec partage d’écran, chat vocal et caméra en option

Le GameShare, qui permet de jouer à plusieurs avec une seule copie de jeu

En parallèle, la console reste rétrocompatible avec une large partie du catalogue Nintendo Switch, avec des mises à jour gratuites pour certains titres comme Zelda: Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom.

Le tout est accompagné par Mario Kart World, désormais en monde ouvert, avec jusqu’à 24 joueurs par course, un mode Balade et des circuits connectés sans temps de chargement. L’idéal pour découvrir pleinement les capacités de la nouvelle machine.

Profiter de l'offre de reprise Fnac

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.