Rien ne semble devoir arrêter Dreame qui multiplie les annonces et les innovations. Nous avons pu tester, en avant-première, le nouvel aspirateur-laveur de la marque, le H15 Pro Heat.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Force est de constater qu’il faut prendre des notes aujourd’hui pour suivre le rythme effréné des annonces de Dreame. Quelques mois après le H15 Pro, la marche chinoise a décidé d’aller encore plus loin avec le H15 Pro Heat qui promet un nettoyage encore plus efficace grâce à une arme secrète… Laissons planer encore quelques lignes le mystère.

Disponibilité

Le Dreame H15 Pro Heat est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque ainsi que chez ses revendeurs habituels au prix de 699 €. Une réduction de 100 € est même proposée pour accompagner son lancement, ce qui le place au même niveau que le H15 Pro classique. Le produit arrive dans un imposant carton qui comprend, outre l’aspirateur-laveur proprement dit et son équipement de base, une brosse et un filtre de remplacement ainsi qu’une bouteille de 500 ml du détergent maison. Un écouvillon est aussi présent pour parfaire le nettoyage du réservoir d’eau sale. Voilà qui permet d’envisager plusieurs mois d’utilisation sans avoir à repasser à la caisse.

Design

Le design du nouveau venu diffère de celui de son prédécesseur. Il se veut moins circulaire dans la partie supérieure de son corps avec des lignes racées très agréables. Comme toujours chez Dreame, les plastiques sont de qualité, ainsi que l’assemblage général de l’appareil. Nous trouvons ici du gris foncé et des parties noires avec les différents réservoirs en plastique transparent fumé. Quelques touches de rouges apparaissent également, notamment autour de la tête de l’appareil. Celle-ci accueille les deux roues motrices qui viennent faciliter le mouvement avec une force ajustée dynamiquement.

Le Dreame H15 Pro Heat est accompagné d'une station qui sert en premier lieu pour sa recharge, mais aussi pour le nettoyage du rouleau.

Contrairement à certains concurrents et au H15 Pro qui optent pour un réservoir d’eau propre intégré à la tête de l’appareil, Dreame est revenu à une position plus classique, dans le corps de son aspirateur laveur, à l’avant. Il affiche une contenance confortable de 800 ml. À l’arrière, c’est le réservoir d’eau sale qui prend logiquement place. Il affiche quant à lui une contenance de 650 ml. En l’ouvrant, on constate la présence habituelle d’une grille permettant d’arrêter les plus grosses saletés aspirées. Difficile de passer outre les nombreux joints en caoutchouc présents. Est-ce pour repousser au maximum la perception de mauvaises odeurs ?

En haut de la canne qui se clipse sans difficulté, trois boutons sont accessibles :

le premier lance l’appareil ;

le deuxième permet de changer son mode de fonctionnement ;

le dernier lance le nettoyage automatique sur la station d’accueil.

Un écran est bien entendu présent sur le dessus de l’aspirateur. Il affiche en premier lieu le niveau de charge de la batterie et le mode utilisé, mais aussi d’éventuelles erreurs : manque d’eau, réservoir d’eau sale plein, brosse à rouleau bloqué ou encore tube bouché. Toutes les icônes ne sont pas totalement explicites, un recours au mode d’emploi s’impose parfois pour éclaircir la question.

Aspiration et lavage, les forces en présence

Le Dreame H15 Pro Heat dissimule un moteur d’aspiration un peu plus puissant que celui du H15 Pro avec 22 000 Pa contre 21 000 Pa. Nous sommes dans ce qui se fait de plus performant aujourd’hui. Voilà qui promet. La brosse de lavage peut atteindre une vitesse de rotation de 480 tr/min. Dreame veut faire en sorte que son produit phare vienne nettoyer au plus près des plinthes et des meubles. Pour ce faire, plusieurs technologies sont utilisées, dont la plus spectaculaire est sans doute le bras robotisé AI DescendReach. Il s’agit d’un racleur qui s’abaisse face aux bordures pour ramener la saleté vers le rouleau. Il demeure en position basse lorsque le H15 Pro Heat recule pour éliminer un maximum de traces d’eau.

On retrouve également le système TangleCut pour éviter les emmêlements autour de la brosse. Il s’agit d’un peigne acéré qui vient découper poils et cheveux pour faciliter leur aspiration. L’aspirateur-laveur dispose d’un capteur RVB qui détecte le niveau de saleté du sol à traiter. Ce capteur serait 5 fois plus sensible que précédemment et il permet au H15 Pro Heat de proposer un mode de fonctionnement automatique : il ajuste dynamiquement sa puissance d’aspiration, mais aussi l’intensité du lavage. Mais la grande nouveauté est évoquée par le suffixe de cette nouvelle version du H15 Pro : Heat pour chaleur. En effet, il dispose d’une fonction nommée ThermoRinse qui correspond à un lavage du sol avec de l’eau chaude. Avec une température de 85° et l’ajout éventuel de détergent, cela devrait permettre un nettoyage très efficace, notamment des tâches les plus grasses. Une possibilité inédite que nous avons particulièrement hâte d’évaluer. Une petite précision s’impose cependant. Si l’eau sort bien du module chauffant intégré dans la tête du H15 Pro Heat à une température de 85°, l’eau serait à 55° une fois dans le rouleau.

Une station qui fait monter la température

Une fois posé sur sa station, le H15 Pro Heat est capable de laver sa brosse avec une eau chauffée à 100°. De quoi venir à bout des souillures les plus tenaces en tuant au passage les bactéries. Une fois lavé, le rouleau sera séché avec un air pulsé, mais aussi chauffé cette fois à une température de 90° au maximum. L’IA est mise à contribution pour déterminer l’état du rouleau pour ensuite définir un programme de nettoyage le plus efficace et économe en énergie possible.

Une application qui cache une surprise

L’application qui accompagne cet aspirateur-laveur est commune aux robots qui ont rendu la marque asiatique célèbre en France. Dans un premier temps, elle permet bien entendu de mettre à jour l’appareil ou encore de lui indiquer l’idiome dans lequel vous aimeriez qu’il vous parle. Mais il est possible de faire bien plus encore. Vous pourrez ainsi définir un mode de nettoyage personnalisé en ajustant la puissance d’aspiration (légère, standard ou forte), le débit d’eau utilisé pour le lavage et la température de l’eau de lavage. Dreame propose trois réglages : tiède, standard et thermique (le mode le plus chaud dont la traduction peut intriguer).

En allant un peu plus loin, d’autres options apparaissent et permettent, pour les plus pointilleux ou les plus geeks, d’aller assez loin dans la personnalisation du H15 Pro Heat. Ainsi, la puissance de traction des deux roues est ajustable sur trois niveaux, tandis que le bras articulé déjà mentionné est désactivable sur certains modes de lavage. Le fonctionnement de la station bénéficie également de nombreuses possibilités de réglages.

Mais cette application donne accès à une fonction surprise qui existe également chez Roborock sur le F25 Ace. Il s’agit du « Nettoyage à distance ». C’est ni plus ni moins que la possibilité de télécommander l’aspirateur laveur depuis l’application. Il faudra pour cela positionner celui-ci horizontalement, Dreame ayant prévu une petite roulette au dos de l’aspirateur. Difficile d’évaluer à première vue l’intérêt réel de cette fonction. La marque évoque une facilité pour laver sous certains meubles…

En préambule

Comme toujours lors de nos tests, nous commençons par installer la station de l’appareil. Elle est plutôt imposante, mais elle trouvera certainement sa place assez facilement dans votre maisonnée. Ensuite, nous connectons l’aspirateur-laveur à l’application Dreame et au réseau Wi-Fi. Un petit bouton placé à l’arrière vient réinitialiser les paramètres réseau de l’appareil et la suite se passe sans accroc. Nous en profitons immédiatement pour changer la langue des annonces vocales et par appliquer une mise à jour que l’application nous propose.

Mais il est temps de passer à l’action, non sans avoir vérifié attentivement que nous n’avons pas oublié une bride de transport et un film de protection. Le remplissage du réservoir d’eau propre est assez facile. Le bac en plastique transparent est assez haut, ce qui peut poser problème sous certains robinets, notamment dans les salles de bain. Le H15 Pro Heat ne dispose pas d’un réservoir pour le détergent comme propose le Roborock F25 Ace. Il faut se contenter de le verser directement dans le réservoir d’eau propre. Il n’y a pas vraiment d’indication de volume à mettre. Nous sommes partis sur la base d’un demi-bouchon. Ce n’est pas vraiment rédhibitoire, mais nous préférons les réservoirs de détergent qui distillent la dose nécessaire sans qu’on ait à s’en occuper à chaque utilisation.

Une aspiration et un lavage très efficaces

Il est temps de se lancer. Le Dreame H15 Pro Heat propose 4 modes de fonctionnement :

le mode intelligent est, comme toujours, celui que nous recommandons dans la plupart des situations. Il s’appuie sur la détection du niveau de saleté précédemment évoquée ;

est, comme toujours, celui que nous recommandons dans la plupart des situations. Il s’appuie sur la détection du niveau de saleté précédemment évoquée ; le mode personnalisé est celui qui résulte des réglages faits par l’utilisateur ;

est celui qui résulte des réglages faits par l’utilisateur ; le mode aspiration seule où il n’y a pas d’eau distribuée ;

seule où il n’y a pas d’eau distribuée ; et bien entendu le mode eau chaude.

Curieux, nous commençons par ce dernier. L’écran affiche sous la forme d’un pourcentage la montée en température de l’eau et ensuite c’est parti. Nous affrontons d’abord une belle couche de ketchup séchée pendant une heure, puis du soda. L’efficacité est excellente et le sol est tout simplement impeccable après deux passages seulement. L’eau chaude couplée au détergent forme donc un duo franchement efficace. Le mode Automatique demeure pertinent pour l’entretien courant ou face à des taches moins tenaces. Sachez cependant que, si vous n’utilisez pas l’eau chaude, pour réduire la consommation d’énergie de la fonction, le H15 Pro Heat parvient à traiter la plupart des tâches, mais il réclamera davantage de passages et d’insistance.

En fonctionnement, cet aspirateur-laveur ne se montre pas trop bruyant, mais nous percevons malgré tout assez nettement le bruit généré par le bras robotisé sur lorsque le sol traité n’est pas d’une planitude parfaite. C’est le cas dans notre maison qui comprend une pièce en tomettes anciennes. Sur un sol parfait, comme un parquet récent, on gagne en silence de fonctionnement. L’aspirateur pèse son poids, 5,8 kg auxquels il faut rajouter les 0,8 kg de l’eau de son réservoir. Malgré l’apport des roues motrices, cette masse se fait un peu ressentir et l’appareil nous semble moyennement maniable. Heureusement la tête pivotante permet de tourner plus facilement autour des meubles.

L’aspiration est puissante et une passe suffit à avaler les petites saletés du quotidien : poils des animaux domestiques, miettes de pain… Les éléments un peu plus imposants peuvent parfois lui poser davantage de difficulté. Ce n’est pas une question de puissance, mais le fameux bras robotisé, une raclette en réalité qui descend, a tendance à repousser devant l’aspirateur les déchets un peu plus grands que la moyenne.

Une station au top

Avant d’aller plus loin, le poids important du H15 Pro Heat se fait particulièrement ressentir lorsqu’il faut le soulever pour le poser sur la station. Et c’est d’autant plus le cas que, lors des premières utilisations, il faut un peu batailler pour trouver la bonne position de l’aspirateur.

Une fois ce petit écueil franchi, le nettoyage nous a tout simplement bluffés. Certes l’opération est plutôt bruyante, y compris dans la phase de séchage, mais la microfibre du rouleau est ressortie quasiment immaculée d’une bonne semaine d’utilisation quotidienne. En effet, le rouleau prend un véritable bain dans 300 ml d’eau chaude. Tout juste note-t-on que les extrémités semblent un peu moins nickel que le reste. En revanche, la station en elle-même se montre peu salissante. Le nettoyage du réservoir d’eau sale n’est certes pas l’opération la plus agréable qui soit, mais, ici elle se montre plutôt simple et rapide. Les déchets « solides » sont retenus par une grille métallique articulée qu’il suffit d’ouvrir pour dégager ceux-ci. L’utilisation de détergent et d’eau chaude aussi peut-être permet d’éviter les mauvaises odeurs. Nous avons sciemment laissé le réservoir d’eau sale en place après trois jours et nous n’avons rien senti de particulièrement désagréable.

Sans les mains… ou presque

La possibilité de lancer le pilotage à distance apparaît uniquement lorsque le H15 Pro Heat est positionné à l’horizontale, sous la forme d’un bouton bleu dans l’application. Pas de risque de fausse manœuvre donc. Contrairement au Roborock F25 Ace, il ne s’agit pas d’amener précisément l’appareil à travers la pièce, puisqu’il est seulement possible de le faire avancer ou reculer. Voilà qui nous éclaire sur le but de cette fonction qui peut sembler gadget.

L’idée est d’aller nettoyer sous des meubles sans avoir à se baisser, en profitant de la hauteur raisonnable de l’appareil : un peu moins de 9 cm pour la tête et 13 cm environ pour le corps. Évidemment, certains meubles demeureront trop bas pour le Dreame H15 Pro Heat mais chaque millimètre de gagné accroît potentiellement son champ d’action. La fonction télécommande n’est pas indispensable et elle ne devrait pas être, à notre sens, utilisée régulièrement par les consommateurs. Mais elle est là et fonctionne plutôt bien. Attention simplement à ne pas dépasser les 400 ml d’eau sale dans son réservoir pour cette utilisation. Pas de problème en revanche pour l’eau propre.

Une autonomie satisfaisante

Le Dreame H15 Pro Heat est donné pour une excellente autonomie avec 72 minutes en mode silencieux. Ce qui correspond à ce que vous pourrez faire de mieux en matière de temps de fonctionnement. En utilisant le mode Automatique, nous avons dépassé la barre des 30 minutes. Un temps suffisant pour traiter une belle surface. L’utilisation de l’eau chaude se montre sans surprise gourmande, puisqu’en la mettant en œuvre, nous avons vu la batterie de l’aspirateur fondre à vue d’œil. Difficile d’escompter plus de 15 minutes d’utilisation. La recharge dure un peu plus de 4 heures. Une durée de charge très correcte donc.