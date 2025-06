Le Google Pixel 9a revient à un prix digne des soldes chez Fnac/Darty

Le dernier Pixel 9a bénéficie d'une offre intéressante sur les sites du groupe Fnac/Darty. Grâce à une remise immédiate et à un bonus de reprise, les sites e-commerce français vous permettent d'avoir le smartphone Google pour moins de 400 euros.

Les soldes d'été 2025 arriveront dans deux semaines et les sites du groupe Fnac/Darty effectuent une belle offre à saisir sur le Pixel 9a. Accompagné d'un chargeur offert, le smartphone Google proposé dans un coloris noir est à 499 euros au lieu de 579 euros grâce à une remise immédiate de près de 15 % de la part des deux marchands français.

Jusqu'au dimanche 15 juin inclus, il est possible de profiter de 100 euros de bonus pour toute reprise d'un téléphone à valoir sur l'achat du smartphone de la firme de Mountain View. En prenant en compte le bonus tarifaire, le Google Pixel 9a revient donc à 399 euros.

Profitez de cette offre Fnac/Darty sur le Google Pixel 9a avant les soldes

Lancé par Google en mars 2025, le successeur du Pixel 8a possède un écran pOLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels, une densité de 422 ppp, une fréquence d'affichage de 120 Hz et un verre de protection Corning Gorilla Glass 3.

Le Google Pixel 9a lié à l'offre Fnac/Darty dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G4, d'une batterie de 5100 mAh avec la charge rapide à 23W et du système d'exploitation mobile Android 15.

Concernant la partie APN, le Pixel 9a de Google inclut un capteur grand angle de 48 MP, un capteur Ultra grand angle de 13 MP et un capteur frontal de 13 MP. Quant à la connectivité du smartphone, celle-ci comprend le Wi-Fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C 3.2, le NFC et le GPS. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Google Pixel 9a.