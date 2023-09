Test Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : on ne change pas une équipe qui gagne

Sommaire Prix et disponibilité

Samsung continue de miser sur le marché des tablettes haut de gamme avec sa Galaxy Tab S9 Ultra. Rafraîchissement de la Galaxy Tab S8 Ultra sortie en 2022, elle reste dans la continuité de sa grande sœur tout en y apportant des nouveautés intéressantes, comme la résistance à l’eau et un nouveau processeur. La nouvelle reine du marché ?

En 2022, Samsung avait inauguré un nouveau format de tablette XXL avec la Galaxy Tab S8 Ultra. Elle nous avait alors convaincu avec son grand écran de 14 pouces, ses finition impeccables et sa partie technique très solide. Samsung remet le couvert cette année avec la Galaxy Tab S9 Ultra.

La Tab S9 Ultra est presque un copier/coller de la précédente itération. Elle reprend ce qui marche en réalisant des ajustements. On peut compter sur quelques améliorations, comme la présence d'un processeur plus puissant ou encore la résistance à l'eau. On ne change pas une équipe qui gagne !

Reste à déterminer si la forumule marche toujours. Cette Tab S9 Ultra est-elle la meilleure tablette du marché comme l’avait été la Tab S8 Ultra à sa sortie ? Vaut-elle son prix élevé ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S9 Ultra est d'ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Elle est vendue en plusieurs versions :

512 Go/12 Go de RAM/ Wifi : 1349 euros

1 To/16 Go de RAM/Wifi : 1499 euros

512 Go/12 Go de RAM/ 5G : 1579 euros

1 To/16 Go de RAM/5G : 1679 euros

Un tarif plus élevé que le modèle précédent, puisque la Galaxy Tab S8 Ultra débutait à 1219 euros à sa sortie (mais avec 8 Go de RAM/128 Go de stockage, version non disponible ici). A noter que pour ce prix, vous n’avez que l’ardoise. Pour la cover, il faut payer plus, la moins cher étant à 50 euros. Pour un clavier, il faudra dépenser au minimum 80 euros. La Book Cover, qui transforme la tablette en PC grâce à un trackpad, est affichée à 200 euros. Ouch.

Une fiche technique qui fait rêver

Les specs de la Galaxy Tab S9 Ultra inaugurent le meilleur. La grosse nouveauté de cette itération, c’est la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 2, le plus puissant du marché actuellement. Pour le reste, nous avons un bel écran AMOLED de 14,6 pouces et une batterie de 11 200 mAh avec la recharge filaire de 45 Watts. Tout ce qu’il faut, là où il faut.

Galaxy Tab S8 Ultra Ecran 14,6"

AMOLED X2

2960 x 1848 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Capteurs avant 12 Mp Stockage 256, 512 Go, 1 To Batterie 11 200 mAh Recharge 45W filaire OS Android 13 + One UI 5.1.1 Dimensions 326,4 x 208,6 x 5,5 mm Poids 732 grammes

Avant de se lancer dans ce test, précisons que Samsung ne nous a prêté que la tablette, donc sans clavier ni cover. Un peu dommage étant donné que le vrai intérêt de la machine réside dans sa polyvalence. Toutefois, nous parlerons de notre expérience avec la Tab S8 Ultra sur le sujet, en tout point similaire de celle offerte par la S9 Ultra.

Un design sage, mais redoutablement efficace

Samsung a repris le design de la Galaxy Tab S8 Ultra pour cette S9 Ultra. Il faut jouer au jeu des sept différences entre les deux machines tant elles sont visuellement proches. On remarque un module photo retravaillé, un changement de texture au niveau de la bande accueillant le stylet, des antennes légèrement redessinées… et c’est à peu près tout.

Pourquoi changer quelque chose qui marche, après tout ? Nous étions déjà admiratifs du design simple et épuré de la précédente tablette, c’est aussi le cas ici. Comme sa grande soeur, la S9 Ultra est aussi fine (5,5 grammes) que légère (730 grammes). Nous avons réellement l’impression d’avoir une plaque d’aluminium avec juste l’écran posé dessus. Le résultat ? Une ardoise plaisante à manipuler, extrêmenent bien équilibrée et confortable en main. Elle est disponible deux couleurs, en crème et en noir. Toutes deux offrent un visuel très sérieux, sans fantaisie ni fioritures, ainsi qu'un châssis en aluminium d'un seul tenant. Elle aura tout à fait sa place dans une salle de réunion.

La grosse nouveauté de cette année, c’est la certification IP68. De fait, la Galaxy Tab S9 Ultra est résistante à la poussière, mais aussi à l’eau. Elle est donc tout à fait utilisable l’été au bord de la piscine ou dans son bain. Pratique ! Qui n’aime pas regarder une série en comatant dans sa baignoire ?

A noter que le S-Pen est fourni dans la boîte. Aimanté, il s’accroche à l’arrière de la tablette, à côté de l’appareil photo. Une bonne idée, mais un peu rendue inutile par l’absence de cover. Sansprotection, le stylet saute à la moindre occasion et on préfère le ranger ailleurs. Dommage. Petite chose à noter, la Book Cover de la Tab S8 Ultra n’est pas compatible avec cette Tab S9 à cause du redesign du module photo. Si vous comptez upgrader (ce qui n’a pas tellement de sens tant les deux machines sont proches), vous devrez tout racheter.

Parlons de la façade. Samsung nous sert un écran AMOLED de 14,6 pouces impressionnant car aux bords très réduits. Le ratio écran/façade est supérieur à 90%, ce qui est excellent et apporte un confort visuel plus que plaisant. On retrouve la petite encoche avec les deux caméras, utiles pour la reconnaissance faciale ou les visios. Avec une caméra Wide et Ultra Wide, la Tab S9 Ultra est capable de suivre vos mouvements si vous bougez ou de zoomer vers la personne qui parle si vous êtes plusieurs à l'image. Efficace, pratique et vraiment intéressant pour le monde du travail. Nous utilisons cette fonctionnalité depuis un an sur la S8 Ultra, et elle a largement prouvé son utilité.

Enfin, le capteur d’empreintes sous l’écran fait son grand retour. Toujours aussi efficace, il peut se coupler avec la reconnaissance faciale d’Android. Là encore, c’est très pratique pour protéger ses données.

Samsung ne réinvente pas la roue avec sa Tab S9 Ultra, puisque c’est une reprise de sa S8 Ultra. Lui reprochera-t-on ? Non, car nous avons là un design efficace, impressionnant de maîtrise et aux finitions impeccables. On apprécie l’arrivée de la certification IP68 qui apporte un vrai plus à l’usage. Du beau travail.

Un écran AMOLED réussi

La principale force de la gamme Ultra, c'est bien cet écran XXL, vraiment immense pour une tablette. La Tab S9 Ultra dispose d'une grande dalle Super AMOLED de 14,6 pouces d’une définition de 2 690 x 1 848 pixels et dotée d’un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. Notons aussi un bon ratio de 16 :10, aussi bien adapté au travail qu’au divertissement.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont convaincants. Premièrement, nous avons un contraste infini, donc une lisibilité parfaite des nuances de gris. C’est idéal pour les jeux vidéo ou encore pour regarder des séries. Ensuite, la luminosité maximale titille les 500 cd/m², ce qui est tout juste correct. Travailler à l’extérieur sera possible, mais il faudra plisser les yeux par jour de grand soleil et prendre garde à ne pas se mettre à contrejour.

Samsung propose deux modes de couleurs prédéfinis dans ses paramètres : Vif et Naturel. Le premier est celui sélectionné par défaut. Il offre une température des couleurs de 6900K, soit au-dessus de la norme vidéo (6500K). Sur un affichage blanc, l’écran tire donc légèrement vers le bleu. Le delta E moyen est pour sa part à 4 (en-dessous de 3 étant bon). Certaines couleurs (bleus, verts, jaunes rouges) sont fluos afin de donner plus d’impact à l’image. Ce n'est pas un défaut, puisque cela donne un petit effet “whaou” à chaque allumage. Le mode naturel, en revanche, offre une température à 6500K et un Delta E à 2, soit des scores parfaits. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour avoir l’image la plus fidèle possible à la réalité.

Pour la partie audio, Samsung livre une bonne copie compte tenu du format. Nous avons quatre hauts-parleurs répartis sur les côtés qui livrent un son puissant et équilibré. On regrette une distorsion un peu élevée lorsque nous sommes à plus de 90%, mais rien de dramatique. Du beau boulot.

La tablette la plus puissante du marché

La Galaxy Tab S9 Ultra est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit du SoC le plus puissant actuellement. Sur notre modèle, il est épaulé par 12 Go de RAM. En théorie, nous devrions avoir quelque chose de costaud.

La chose se vérifie après notre session de benchmarks. Le constat est simple : nous avons la tablette la plus puissante du marché. Si on la compare à la Lenovo Tab Extreme (MediaTek Dimensity 9000), testée il y a peu dans nos colonnes, l’ardoise de Samsung se place bien au-dessus. Concrètement, nous avons un produit qui ne tousse jamais, capable de faire tourner de manière fluide toutes les applications du marché. C'est particulièrement utile pour cette Tab S9 Ultra qui mise sur l’usage « PC » avec plusieurs apps ouvertes en multitâche.

Même constat côté jeu : tout tourne à fond sans aucun souci. Que ce soit Genshin, Honkai, Diablo Immortal ou Dragonheir, tous les titres du PlayStore sont jouables à 60 images par secondes avec les graphismes réglés au maximum. De même, la chauffe se montre extrêmement bien gérée et localisée : elle ne gêne nullement l’utilisateur, même sans cover. Les adeptes de jeux Android qui veulent un très grand écran sont servis avec cette tablette.

Une partie logicielle qui mise sur la productivité

La Galaxy Tab S9 Ultra est équipée d’Android 13 avec One UI 5.1.1. Une surcouche très intéressante, puisqu’elle se montre polyvalente et efficace au quotidien.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : est-ce la taille qui compte ?

La Tab S9 Ultra de Samsung est plus pensée comme un PC que comme une tablette, en réalité. Si on peut évidemment l’utiliser comme telle, c’est bien l’usage avec un clavier cover qui prime, notamment avec l’interface Samsung Dex qui transforme Android en un simili Windows 11.

Nous n’avons pas pu tester la S9 Ultra en “mode laptop”, par manque de clavier. Cependant, nous utilisons quotidiennement la Tab S8 Ultra dans ce format, passée elle aussi à Android 13 et One UI 5.1.1. Elle offre donc la même expérience et nous sommes très fans de l’interface. Si elle ne remplace pas un laptop Windows, elle peut aisément servir pour de la bureautique simple, comme de l’écriture de mail, des modifications de fichiers Excel ou de la rédaction sur Word. Nous concevons d’ailleurs ce présent test avec.

Pour l’usage tablette, Samsung prend évidemment en compte le grand affichage, en adaptant par exemple la barre de navigation. Comme sur les Z Fold, celle-ci place les boutons sur la droite, accomagnés des applications déjà lancées. Elle imite ainsi la barre des tâches de Windows et s’avère très pratique au quotidien. Le multitasking, en accolant plusieurs applications dans les coins de l’écran, est aussi encouragé. On peut par exemple écrire un mail avec une visio dans un coin et une page internet ouverte dans un autre. C'est très simple d'utilisation et surtout très pratique pour bosser ! Mais malgré tous ces efforts d'ergonomie, la taille de l'affichage reste un petit handicap pour un usage uniquement tactile. C'est tout simplement trop grand. Si vous comptez acheter une ardoise pour cet usage exclusivement, mieux vaut se tourner vers un modèle plus petit.

Enfin, signalons que le S Pen est inclus dans la boîte de la Tab S9 Ultra. Encore une fois, Samsung l’intègre complètement à sa partie logicielle, avec une icône flottante dédiée ou l’application Notes qui s’ouvre automatiquement lorsque vous le saisissez. Du grand classique qui fonctionne toujours du tonnerre. Prendre quelques notes sur sa Tab S9 Ultra devient très rapidement un réflexe, tant l’écriture y est agréable. De plus, vos notes sont sauvegardées d'un terminal Samsung à l'autre. Pratique si vous avez un S23 Ultra en guise de smartphone ou un Galaxy Book 3 à la maison.

Une excellente autonomie

La Tab S9 Ultra offre une batterie de 11 200 mAh, soit exactement la même que sur le précédent modèle, mais couplée à un processeur moins énergivore. Lors de notre test de lecture vidéo, nous avons atteint sans souci les quatorze heures. C’est excellent ! De fait, il est possible de prendre sa tablette en dehors de chez soi, que ce soit pour le plaisir ou le travail, sans s’encombrer d’un chargeur dans un sac.

Pas de chargeur fourni avec la Tab S9 Ultra, alors qu'elle est pourtant compatible avec la charge rapide de 45 Watts. Même s'il y a un souci écologique derrière ce choix, on regrette de ne pas avoir tout dans la boîte, surtout à ce prix ! Avec le périphérique adéquat, elle se réalimente de 2 à 100 % en un peu plus d’une heure et quart. C’est bien.

Alors, on achète ?

Techniquement, la Galaxy Tab S9 Ultra est un excellent produit et nous n’avons pas grand-chose à lui reprocher. Alors, on achète les yeux fermés ? Pas si vite…

Si vous comptez utiliser la Galaxy Tab S9 en tant que tablette seule, le choix de se porter sur le modèle Ultra n’est pas le plus pertinent. Son grand écran est une force, certes, mais n'est pas le plus pratique à utiliser avec les doigts. Plus encore, sa taille encombrante la rend plus difficile à transporter dans un sac, surtout sans cover de protection. Si vous souhaitez une tablette et juste une tablette, il vaudrait alors mieux se tourner vers l’un des deux autres modèles : la Tab S9 ou la S9+, aussi puissantes et dotés respectivement d’un écran OLED de 11 et 12,4 pouces. En plus, elles sont moins onéreuses !

En revanche, si vous comptez l’équiper d’un clavier Book Cover, la Tab S9 Ultra prend tout son sens. Elle ne remplacera pas un laptop Windows, certes, mais elle peut se montrer redoutable pour bosser en vacances, en déplacement ou dans un café. Sur ce point, Samsung offre sans conteste le compromis parfait. Nous-mêmes, à la rédaction, nous utilisons cette solution avec la S8 Ultra depuis plus d’un an. Qu’il est plaisant de travailler sur le pouce avec sa tablette la journée, puis d’utiliser cette même tablette pour regarder une série ou jouer le soir ! Elle est aussi idéale si vous êtes un artiste. La présence du S-Pen la rend intéressante pour griffoner à l'envie. Samsung a même prévu une coque spéciale (Note View vendue à part) qui se place par-dessus l'écran et qui apporte une sensation de dessin proche du crayon et du papier.

Reste la question du prix. La Tab S9 Ultra est cher. Aussi cher qu’un laptop Windows 11. A ce tarif, il faut encore ajouter une centaine d’euros pour un clavier. Cela commence à faire beaucoup pour un produit certes très bon, mais d’appoint. Qu’on se le dise, la Tab S9 Ultra est un produit Premium, voire de luxe. Une excellente tablette polyvalente, donc, mais au tarif démesurément élevé.