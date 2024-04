Si vous avez besoin d'un bon écran PC de 27 pouces, alors l'offre Carrefour qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En ce mois d'avril 2024, le moniteur G-Master Black Hawk de la marque iiyama bénéficie d'une double offre promotionnelle.

L'enseigne française Carrefour vous permet d'avoir un écran PC de 27 pouces à un prix très avantageux. En ce moment, le moniteur G-Master Black Hawk du constructeur asiatique iiyama (référence G2740QSU-B1) est à 159,99 euros au lieu de 199,99 euros grâce à une remise immédiate de 40 euros.

En plus de la réduction, les clients porteurs de la carte de fidélité auront droit à 32 euros offerts sur leur cagnotte pour toute commande de l'écran PC. Grâce à cet avantage, le produit est donc au prix de revient de 127,99 euros. Pour information, la cagnotte est obtenue lorsque le produit est ajouté au panier et la livraison du moniteur peut se faire gratuitement en magasin Carrefour.

Idéal pour une utilisation de type Gaming, l'écran PC iiyama G-Master Black Hawk est un moniteur doté d'une résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels, d'une dalle IPS, d'un contraste dynamique de 80 000 000:1 (typique 1000:1), d'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT), d'une fréquence maximale de 75 Hz, d'une luminosité de 250 cd/m² et de la technologie AMD FreeSync. Au niveau de la connectivité, on retrouve un port HDMI, un DisplayPort, deux ports USB 2.0 et une prise casque. Pour terminer, l'écran PC affiche des dimensions de 61.15 cm x 23.9 cm x 43.4 cm et un poids estimé à 4,6 kilos.