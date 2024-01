Une tablette Samsung fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Auchan. Pendant une durée très limitée, la Galaxy Tab A9 incluant 128 Go d'espace de stockage revient à moins de 130 euros par l'intermédiaire d'une remise fidélité et d'une offre de remboursement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Auchan donne la possibilité à ses clients détenteurs de la carte de fidélité de réaliser une bonne affaire sur l'achat d'une tablette Samsung de la gamme Galaxy. Disponible dans sa version 128 Go et son coloris gris anthracite, la Samsung Galaxy Tab A9 est au prix de revient de 179,90 euros au lieu de 229,90 euros. Les 50 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte client.

En plus de la remise fidélité, il est aussi possible d'avoir un Book Cover hybride offert et de profiter d'une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 9 janvier 2024 (voir conditions). Au total, la tablette de la marque coréenne revient alors à 129,90 euros.

Commercialisée en France à la fin de l'année 2023, la Galaxy Tab A9 de Samsung liée au bon plan Auchan est une tablette qui embarque un écran LCD de 8,7 pouces avec une définition de 1340 x 800 pixels, un processeur MediaTek MT8781 Octo-Core, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 5100 mAh avec fonction charge rapide et le système Android 13. Du côté de l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 2 MP. Pour terminer, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 5, le GPS et deux haut-parleurs sont de la partie.