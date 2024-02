La tablette Galaxy Tab A9+ de Samsung revient à moins de 190 €

Voici une très belle affaire à saisir sur le site Auchan, à propos d'une tablette Samsung. Pour celles et ceux qui ont la carte de fidélité, il faut savoir que la Galaxy Tab A9+ peut être obtenue sous les 190 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après la Galaxy Tab A9 en promotion, c'est au tour de la Tab A9+ de la gamme Galaxy de faire l'objet d'une offre intéressante. En ce moment, l'enseigne Auchan vous permet de profiter d'une remise immédiate et d'une remise fidélité.

Jusqu'au dimanche 18 février 2024, la Galaxy Tab A9+ est à 259,90 euros au lieu de 299,90 euros. En plus de la remise immédiate de 40 euros, les possesseurs de la carte de fidélité Auchan peuvent avoir 70 euros sur leur cagnotte. Au total, la tablette revient donc à 189,90 euros.

Lancée au cours de l'année 2023, la Samsung Galaxy Tab A9+ est une tablette tactile qui est équipée d'un écran TFT LCD de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. L'appareil dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), d'une batterie de 7040 mAh avec fonction charge rapide, de quatre haut-parleurs et du système Android 13.

Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP. La connectivité sans fil se compose de la technologie Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5. Pour terminer, la Galaxy Tab A9+ de Samsung mesure 257.1 x 168.7 x 6.9 mm et affiche un poids de 480 grammes.