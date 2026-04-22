Google Home : cette fonction très attendue débarque enfin pour rendre Gemini indispensable face à l’Assistant

Le déploiement de Gemini pour Google Home est loin d’avoir été fluide. Mais la firme de Mountain View ne s’est pas contentée de corriger ses plus gros défauts et d’étendre sa disponibilité, elle poursuit ses efforts pour rendre Gemini indispensable au sein de sa solution de domotique. Elle vient par exemple de combler son plus gros manque. L’ultime étape pour vous convaincre d’abandonner l’Assistant ?

En octobre dernier, la firme de Mountain View annonçait l’intégration de Gemini à son système de domotique maison : Google Home. Initialement, seuls les ressortissants des États-Unis pouvaient profiter de l’accès anticipé, mais nous vous conseillions à l’époque de ne pas être trop pressé de voir l’assistant IA débarquer chez vous : son déploiement ne se faisait pas sans encombre.

Alors que la firme de Mountain View a corrigé les défauts qui agaçaient les premiers servis, Gemini est désormais polyglotte et vient de poser ses valises dans seize nouveaux pays, dont la France. Parallèlement, le géant de la tech poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Et la dernière mise à jour est sans doute la plus importante à ce jour, au point qu’elle pourrait bien vous convaincre d’abandonner l’Assistant pour Gemini.

Gemini pour Google Home comble enfin son plus gros manque par rapport à l’Assistant

Malgré la disponibilité récente de Gemini pour Google Home en France, certains utilisateurs hésitent encore à passer le cap, en partie parce que certaines fonctionnalités bien pratiques manquaient encore cruellement. Parmi elles figure la Conversation continue, qui maintient le micro activé, de sorte que l’utilisateur puisse poser des questions complémentaires sans avoir à répéter « Hey Google ».

Selon la firme de Mountain View, il s’agit même de l’une des requêtes principales des utilisateurs. Elle les a donc écoutés et déploie actuellement cette fonction mondialement et dans toutes les langues prises en charge. Mais cette fonction n’a de sens que couplée à une meilleure compréhension du contexte, un suivi de la conversation et une gestion des bruits de fond optimisée.

C’est donc ce que propose désormais l’entreprise, en complément de la Conversation continue. Une fois activée à partir de l’application Google Home, la fonction devrait fonctionner sur les enceintes et les écrans de la Maison, que ce soit pour les membres ou les invités. Un clignotement des voyants indiquera que l’appareil est en attente.