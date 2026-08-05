Dites adieu à Google Assistant, voici quand il quittera définitivement votre smartphone

Dix années de commandes vocales s’apprêtent à prendre fin sur les smartphones Android. Google a choisi le jour où son assistant historique laissera la place à Gemini. Aucun retour en arrière ne sera possible une fois le changement appliqué.

Les assistants vocaux ont changé de nature en quelques années. Google Assistant est apparu en 2016 avant de se généraliser sur Android l’année suivante. Il répondait aux questions simples, lançait les applications et pilotait les objets connectés du foyer. Les modèles de langage ont remplacé les commandes préprogrammées par de véritables conversations. La firme de Mountain View applique cette bascule à tout son écosystème. Les enceintes et écrans Nest ont reçu une mise à jour centrée sur Gemini. Les smartphones et les tablettes constituaient le dernier grand chantier de cette migration, largement engagée ailleurs.

Le géant américain passe désormais à l’étape suivante sur Android. Des utilisateurs reçoivent depuis quelques jours un courriel annonçant le retrait de Google Assistant. Le message fixe une date précise, après plusieurs reports successifs. La firme n’avait plus communiqué d’échéance ferme depuis l’abandon de son calendrier initial. Les premiers destinataires ont partagé la capture de ce courrier en ligne. L’IA maison s’est beaucoup étoffée entre-temps. Gemini Intelligence sait commander des courses ou réserver un trajet à la place de l’utilisateur.

Google Assistant disparaîtra des smartphones Android à partir du 4 septembre 2026

Le retrait de Google Assistant débutera le 4 septembre 2026 sur les smartphones Android. Selon le courriel publié sur Reddit, l’opération s’étalera sur plusieurs semaines. Chaque appareil basculera à son tour, sans possibilité de choisir le moment. Une fois le changement appliqué, l’assistant historique devient inaccessible. Aucun réglage ne permettra de le réactiver ensuite. Plus personne ne pourra revenir en arrière, ni sur son téléphone, ni sur sa tablette, ni sur les appareils associés.

Gemini devient l’assistant par défaut sur les modèles compatibles. La commande vocale “Hey Google” et l’appui long sur le bouton d’alimentation lancent désormais l’intelligence artificielle. La bascule concerne aussi les montres connectées sous Wear OS et les écouteurs reliés au smartphone. La firme affirme sur ses pages d’assistance que son outil comprend les mêmes commandes tout en autorisant des échanges plus naturels. Cette transition doit se poursuivre tout au long de l’année. Les appareils trop anciens et les régions non prises en charge y échappent pour l’instant.