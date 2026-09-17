Le Mac échappe au blocage européen de Siri AI grâce à cette subtilité du DMA

Apple vient de publier la première bêta de macOS 27.2 pour les développeurs. Siri AI y gagne plusieurs nouvelles langues, dont le français. Surtout, les utilisateurs européens peuvent en profiter sur Mac, alors que l’assistant leur reste fermé sur iPhone.

apple macbook neo test

Depuis la WWDC de juin, Apple mise tout sur la nouvelle génération de son assistant vocal. La firme de Cupertino a promis de transformer Siri en véritable chatbot doté de sa propre appli, capable d’agir au sein des autres applications. Le constructeur compte sur elle pour rattraper ses concurrents dans l’intelligence artificielle. Cette refonte a débuté mi-septembre avec iOS 27. Elle parle seulement anglais. Les utilisateurs francophones doivent donc régler leur appareil dans la langue de Shakespeare pour en profiter.

Lors de sa keynote du 9 septembre, Apple a confirmé l’arrivée du français sur Siri AI avec la mise à jour 27.2. Le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol figurent aussi au programme. Sur la diapositive projetée, un encart signalait toutefois l’absence de l’assistant dans l’Union européenne et en Chine. Ce blocage découle du bras de fer entre la marque et Bruxelles autour du Digital Markets Act (DMA), un règlement européen censé ouvrir les grandes plateformes à la concurrence.

Siri AI fonctionne en français sur Mac pour les utilisateurs européens

Selon MacGeneration, la première bêta de macOS 27.2 active pourtant Siri AI en français sur les ordinateurs de la marque utilisés en Europe. Le système du Mac échappe aux contraintes du DMA. Contrairement à iOS et iPadOS, il n’a pas été désigné comme service de plateforme essentiel par la Commission européenne. Apple garde donc les mains libres pour y déployer son nouvel assistant. Sur Mac, les Européens peuvent désormais dialoguer avec lui directement dans leur langue, sans régler leur machine en anglais.

Pour l’instant, seuls les détenteurs d’un compte développeur peuvent tester Siri AI sur macOS 27.2. Il faut aussi s’armer de patience. Comme lors du lancement de ses premières fonctions d’IA, Apple impose une liste d’attente dont la durée varie selon la demande. Côté calendrier, la version finale devrait suivre en octobre, période annoncée pour l’arrivée des nouvelles langues. Les propriétaires européens d’iPhone et d’iPad restent privés de l’assistant sans date précise. Leur Mac risque donc de se montrer bien plus malin que le reste de leurs appareils.


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