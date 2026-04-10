Cette fonction des Samsung Galaxy S26 exclusive aux États-Unis pourrait bientôt gagner d’autres modèles et d’autres pays

Samsung s’est associé à Google pour proposer aux propriétaires de smartphones Galaxy la fonction de détection d’arnaques dans sa propre application Téléphone. Mais elle est réservée à la gamme Galaxy S26 aux États-Unis. Il semble néanmoins que la firme sud-coréenne s’apprête à la déployer plus largement : à la fois sur de nouveaux modèles, mais également dans davantage de pays.

samsung galaxy s26 ultra test

Les appels frauduleux sont un véritable fléau et les constructeurs de smartphones en ont conscience. C’est pourquoi ils développent des solutions dopées à l’IA qui analysent localement les conversations en temps réel afin d’avertir les utilisateurs de potentielles arnaques sans compromettre leur confidentialité. C’est le cas de Google notamment, avec sa fonction Scam Detection alimentée par Gemini.

Exclusive aux smartphones Pixel, cette technologie bien pratique a attiré le regard d’une autre marque : Samsung. La firme sud-coréenne s’est donc associée à celle de Mountain View pour l’intégrer au sein de sa propre application Téléphone. Si elle est réservée à la gamme Galaxy S26 aux États-Unis, des indices suggèrent que Samsung pourrait l’étendre non seulement à d’autres modèles, mais également à d’autres pays.

Samsung pourrait étendre la fonction de détection d’arnaques à ses futurs smartphones pliants et au-delà des États-Unis

On ne change pas une équipe qui gagne et Samsung et Google, c’est un duo qui fonctionne à merveille. Scam Detection n’est pas le seul exemple des partenariats noués entre les deux entreprises, on pourrait également citer la future fonction Tap to Share, ou encore le fait que la firme sud-coréenne pousse les propriétaires de smartphones Galaxy vers Google Messages alors qu’elle va mettre fin à Samsung Messages.

Mais revenons-en à nos moutons. Si Google propose déjà sa fonction Scam Detection sur différents marchés – et notamment en France sur les Pixel 9 et ultérieurs –, Samsung pourrait bientôt emprunter le même chemin. C’est le code de la version 217.0.895016164-publicbeta-pixel de l’application Téléphone de Google qui le révèle.

Selon nos confrères d’Android Authority, des lignes de code mentionnent explicitement plusieurs numéros de futurs modèles de Samsung Galaxy : les Galaxy Z Fold 8 (SM-F976), Wide Fold (SM-F971) et Galaxy Z Flip 8 (SM-F776). Mais ce n’est pas tout, ces références comportent des suffixes correspondant aux variantes régionales qui suggèrent un déploiement au-delà des frontières états-uniennes, à savoir :

  • B (mondial)
  • U/U1 (États-Unis – opérateurs/débloqués)
  • W (Canada)
  • C, Z, Q (autres marchés régionaux)

Notons que cette liste ne cite pas la variante mondiale du Galaxy Z Flip 8 (SM-F776B) : oubli ou décision intentionnelle ? On l’ignore encore. Le Galaxy Unpacked de juillet prochain, l’événement pendant lequel les futurs smartphones pliants de Samsung devraient être présentés, pourrait confirmer ou infirmer la véracité de ces indices.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

YouTube Premium augmente discrètement ses prix aux États-Unis : bientôt en France ?

Les utilisateurs américains de YouTube Premium ont eu la mauvaise surprise de constater l’augmentation du tarif de leur abonnement. L’annonce s’est faite presque en silence pour ne pas s’attirer les…

La refonte de Google Wallet commence à arriver, la voici en vidéo

Le portefeuille numérique Google Wallet déploie progressivement son nouveau design et ses nouvelle fonctionnalités. Voyons à quoi l’application ressemble et ce qu’elle permet de faire désormais. Si vous utilisez Google…

Prove You’re Human : on vous présente la prochaine sensation du jeu vidéo indépendant à ne surtout pas rater

Hier soir s’est tenue la Triple-i Initiative, un événement regroupant plusieurs studios et éditeurs de jeux vidéo indépendants venus faire leurs annonces. Si beaucoup de titres semblent très prometteurs, un…

Ce bug d’affichage sur Windows 10 et 11 ne sera jamais corrigé, et Microsoft l’assume

Windows 10 et 11 affichent parfois une heure incorrecte sur un écran spécifique. Microsoft vient de confirmer officiellement que ce bug ne sera jamais corrigé. La raison donnée par la…

Il fait tourner macOS X sur une Nintendo Wii pour prouver que c’est possible

On lui avait dit que ça ne fonctionnerait jamais, alors il a voulu prouver à tout le monde que les défaitistes se trompaient. Et après des années de travail acharné,…

Windows 11 : ça y est, Copilot commence à disparaître de certaines applications… sans pour autant vraiment partir

La dernière version du Bloc-notes apporte un petit changement qui en dit long sur la stratégie de Microsoft concernant Windows 11. En effet, le nom Copilot a complètement disparu de…

Smartphones Pixel : Google va enfin combler le plus gros manque de sa messagerie vocale dopée à l’IA

Google a développé plusieurs options pour faciliter la gestion des appels. Parmi elles figure Prendre un message – baptisée Take a Message dans la langue de Shakespeare. Pratique, elle n’en…

Signal : le FBI retrouve des messages malgré la suppression de l’application, comment est-ce possible ?

Lors d’un procès, le FBI a pu présenter au tribunal des messages reçus sur Signal, alors que l’application n’était plus présente sur l’iPhone de la personne concernée. Il y a…

Cette Tesla pas chère que tout le monde attendait serait de nouveau en développement

Un petit SUV électrique accessible signé Tesla serait de retour après deux ans d’absence. Le constructeur aurait relancé les discussions avec ses fournisseurs en coulisses. Une volte-face surprenante, alors que…

Instagram permet enfin de modifier ses commentaires après publication, mais il va falloir faire vite

Instagram a annoncé au détour d’un court post sur Threads qu’une fonctionnalité attendue depuis longtemps est enfin arrivée. Dorénavant, les utilisateurs peuvent modifier leur commentaire après publication… à condition qu’ils…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.