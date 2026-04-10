Cette fonction des Samsung Galaxy S26 exclusive aux États-Unis pourrait bientôt gagner d’autres modèles et d’autres pays

Samsung s’est associé à Google pour proposer aux propriétaires de smartphones Galaxy la fonction de détection d’arnaques dans sa propre application Téléphone. Mais elle est réservée à la gamme Galaxy S26 aux États-Unis. Il semble néanmoins que la firme sud-coréenne s’apprête à la déployer plus largement : à la fois sur de nouveaux modèles, mais également dans davantage de pays.

Les appels frauduleux sont un véritable fléau et les constructeurs de smartphones en ont conscience. C’est pourquoi ils développent des solutions dopées à l’IA qui analysent localement les conversations en temps réel afin d’avertir les utilisateurs de potentielles arnaques sans compromettre leur confidentialité. C’est le cas de Google notamment, avec sa fonction Scam Detection alimentée par Gemini.

Exclusive aux smartphones Pixel, cette technologie bien pratique a attiré le regard d’une autre marque : Samsung. La firme sud-coréenne s’est donc associée à celle de Mountain View pour l’intégrer au sein de sa propre application Téléphone. Si elle est réservée à la gamme Galaxy S26 aux États-Unis, des indices suggèrent que Samsung pourrait l’étendre non seulement à d’autres modèles, mais également à d’autres pays.

Samsung pourrait étendre la fonction de détection d’arnaques à ses futurs smartphones pliants et au-delà des États-Unis

On ne change pas une équipe qui gagne et Samsung et Google, c’est un duo qui fonctionne à merveille. Scam Detection n’est pas le seul exemple des partenariats noués entre les deux entreprises, on pourrait également citer la future fonction Tap to Share, ou encore le fait que la firme sud-coréenne pousse les propriétaires de smartphones Galaxy vers Google Messages alors qu’elle va mettre fin à Samsung Messages.

Mais revenons-en à nos moutons. Si Google propose déjà sa fonction Scam Detection sur différents marchés – et notamment en France sur les Pixel 9 et ultérieurs –, Samsung pourrait bientôt emprunter le même chemin. C’est le code de la version 217.0.895016164-publicbeta-pixel de l’application Téléphone de Google qui le révèle.

Selon nos confrères d’Android Authority, des lignes de code mentionnent explicitement plusieurs numéros de futurs modèles de Samsung Galaxy : les Galaxy Z Fold 8 (SM-F976), Wide Fold (SM-F971) et Galaxy Z Flip 8 (SM-F776). Mais ce n’est pas tout, ces références comportent des suffixes correspondant aux variantes régionales qui suggèrent un déploiement au-delà des frontières états-uniennes, à savoir :

B ( mondial )

) U/U1 (États-Unis – opérateurs/débloqués)

W (Canada)

C, Z, Q (autres marchés régionaux)

Notons que cette liste ne cite pas la variante mondiale du Galaxy Z Flip 8 (SM-F776B) : oubli ou décision intentionnelle ? On l’ignore encore. Le Galaxy Unpacked de juillet prochain, l’événement pendant lequel les futurs smartphones pliants de Samsung devraient être présentés, pourrait confirmer ou infirmer la véracité de ces indices.