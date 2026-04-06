Cette application Samsung présente depuis 15 ans va disparaître de vos smartphones

Une application présente sur les Galaxy depuis plus de quinze ans va bientôt cesser de fonctionner. Samsung pousse ses utilisateurs vers Google Messages et met en avant l'intelligence artificielle pour justifier ce choix. La marque coréenne a déjà tout prévu pour faciliter la transition.

Les applications de messagerie native occupent une place centrale sur les smartphones Android. Elles gèrent les SMS, les MMS et le protocole RCS. Ce dernier modernise les échanges avec des fonctions proches des messageries instantanées. Sur les Galaxy, Samsung proposait sa propre solution depuis les débuts de la gamme, au tournant des années 2010.

Pourtant, la tendance a progressivement basculé. Google Messages s'est imposé comme la référence sur Android. Samsung en a fait l'application par défaut sur ses Galaxy S21 dès 2021. La messagerie de Google a depuis enrichi ses fonctions RCS et ses outils d'IA.

L'application Samsung Messages va définitivement cesser d'envoyer et de recevoir des SMS en juillet

Samsung a officialisé la fin de Samsung Messages dans une annonce de fin de service. L'application ne pourra plus envoyer ni recevoir de messages ordinaires à partir de juillet 2026. Seuls les appels d'urgence et les contacts prioritaires resteront accessibles. Une notification intégrée guidera les utilisateurs vers Google Messages. Ceux qui préfèrent agir manuellement devront télécharger l'application depuis le Play Store et la définir comme client SMS par défaut.

Samsung justifie ce choix par sa volonté de garantir une messagerie cohérente sur Android. Google Messages apporte la détection de spams et d'arnaques par IA. Il prend aussi en charge le RCS universel, compatible iOS et Android. Des fonctions de Gemini permettent en outre de générer des réponses intelligentes ou de retoucher des photos. Les utilisateurs qui sont sous Android 11 ou version antérieure ne sont pas concernés. Les anciennes Galaxy Watch tournant sous Tizen OS ne pourront plus consulter l'historique complet de leurs conversations.

Ce retrait s'inscrit dans une transition amorcée depuis plusieurs années. En 2024, Samsung avait cessé de pré-installer Samsung Messages sur le Z Fold 6 et le Z Flip 6. Le Galaxy S25 avait ensuite été lancé sans l'application. La marque acte désormais la fin définitive d'un outil présent sur ses smartphones depuis plus de quinze ans.