Cette fonction exclusive et bien utile des Pixel arrive sur les Galaxy S26 de Samsung

Les Galaxy S26 de Samsung pourraient embarquer une fonction de sécurité d'envergure qui n'est actuellement disponible que sur les Pixel de Google.

Samsung pourrait bien emprunter à Google une fonction qui n'est jusqu'ici disponible que sur les smartphones Pixel. En fouillant le code de l'application Téléphone de Google (v206.0.857916353), Android Authority a découvert des mentions aux Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra (respectivement sous les noms de code SM-S942, SM-S947 et SM-S948). Les appareils y sont liés à une option Sharpie, qui désigne en fait la fonction de détection des arnaques, introduite avec la génération des Pixel 9.

L'une des nouveautés des Galaxy S26 devrait donc être cette option de détection des arnaques par téléphone, qui prévient l'utilisateur quand son correspondant au bout du fil, ou par messages, est sans doute un escroc. Ce qui est étonnant, c'est que l'on apprenne l'existence de cet ajout via l'application Téléphone de Google, étant donné que les smartphones Samsung proposent nativement et par défaut une application Téléphone maison.

L'application Téléphone de Google sur les smartphones Samsung ?

On ne peut qu'essayer de deviner ce que cela signifie. Il est possible que pour ses prochains mobiles, Samsung décide d'intégrer l'application Téléphone de Google plutôt que la sienne, permettant aux utilisateurs de bénéficier des fonctions et nouveautés poussées par la firme californienne. Ce ne serait pas la première fois que le constructeur sud-coréen opère ce type de changement. En 2024, Samsung Messages était remplacé par Google Messages, Samsung désirant harmoniser et améliorer l'expérience de messagerie RCS sur ses appareils. Le même destin pourrait frapper l'application Téléphone de la marque.

Pour les utilisateurs européens, la principale conséquence serait donc le passage de l'écosystème Samsung à celui de Google pour les appels. Car ils ne bénéficieront a priori pas de la fonction de détection des arnaques. Celle-ci n'est pour l'instant disponibles qu'en Australie, au Canada, en Inde, en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Autre interrogation, les Pixel 9 et 10 sont équipés d'une puce Gemini Nano dédiée à l'IA, qui alimente entre autres cette fonctionnalité. Les Galaxy S26 embarqueront-ils aussi ce composant ? Si c'est le cas, on pourrait voir arriver d'autres nouvelles options d'IA sur les Galaxy S26.