Votre smartphone Samsung recevra-t-il One UI 8.5 ? Voici la liste des appareils compatibles

One UI 8.5 est la prochaine version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16. Découvrez la liste des appareils, smartphones comme tablettes, qui devraient y avoir droit.

Alors que le déploiement de One UI 8.0 est encore en cours, Samsung prépare déjà depuis quelque temps sa prochaine mise à jour : One UI 8.5. Et selon les nombreuses fuites qui la dévoilent peu à peu, on peut en déduire qu’elle s’annonce plus importante que prévu. Mode sombre digne de ce nom, suggestions contextuelles automatiques dopées par Galaxy AI, amélioration de la Now Bar… sont autant de nouveautés que devrait apporter One UI 8.5.

Mais votre appareil fera-t-il partie de ceux qui recevront One UI 8.5 ? Il n’y a pas encore de liste officielle, mais comme le soulignent nos confrères de SamMobile, une astuce toute simple permet de la déduire : si votre smartphone ou votre tablette est éligible à One UI 8.0, alors il devrait l’être à One UI 8.5 puisque ces deux versions de la surcouche de Samsung sont basées sur Android 16.

Voici les appareils qui devraient être compatibles avec One UI 8.5

La liste qui suit étant longue, vous pouvez toujours utiliser le raccourci Ctrl + F ou Commande + F pour savoir rapidement si le modèle qui vous intéresse s’y trouve. Sinon, commençons par la série des Galaxy S :

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Poursuivons ensuite avec les séries Galaxy Z Flip et Z Fold :

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Continuons maintenant avec les modèles d’entrée de gamme de Samsung, les Galaxy A :

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06 (LTE+5G)

Galaxy A17 (LTE+5G)

Passons désormais aux moins connus mais tout de même concernés par la mise à niveau, les Galaxy F, M et XCover :

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Concluons cette longue liste avec les Galaxy Tab :

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Alors qu’on connaît la date de lancement de sa première bêta, on ignore pour le moment quand Samsung déploiera la prochaine itération de sa surcouche basée sur Android 16 dans sa version stable. Toutefois, on peut supposer que One UI 8.5 sera lancé au début de l’année 2026, en même temps que les Galaxy S26, avant d’être progressivement déployée sur tous les appareils compatibles.