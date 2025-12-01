Votre smartphone Samsung recevra-t-il One UI 8.5 ? Voici la liste des appareils compatibles
One UI 8.5 est la prochaine version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16. Découvrez la liste des appareils, smartphones comme tablettes, qui devraient y avoir droit.
Alors que le déploiement de One UI 8.0 est encore en cours, Samsung prépare déjà depuis quelque temps sa prochaine mise à jour : One UI 8.5. Et selon les nombreuses fuites qui la dévoilent peu à peu, on peut en déduire qu’elle s’annonce plus importante que prévu. Mode sombre digne de ce nom, suggestions contextuelles automatiques dopées par Galaxy AI, amélioration de la Now Bar… sont autant de nouveautés que devrait apporter One UI 8.5.
Mais votre appareil fera-t-il partie de ceux qui recevront One UI 8.5 ? Il n’y a pas encore de liste officielle, mais comme le soulignent nos confrères de SamMobile, une astuce toute simple permet de la déduire : si votre smartphone ou votre tablette est éligible à One UI 8.0, alors il devrait l’être à One UI 8.5 puisque ces deux versions de la surcouche de Samsung sont basées sur Android 16.
Voici les appareils qui devraient être compatibles avec One UI 8.5
La liste qui suit étant longue, vous pouvez toujours utiliser le raccourci Ctrl + F ou Commande + F pour savoir rapidement si le modèle qui vous intéresse s’y trouve. Sinon, commençons par la série des Galaxy S :
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Poursuivons ensuite avec les séries Galaxy Z Flip et Z Fold :
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Continuons maintenant avec les modèles d’entrée de gamme de Samsung, les Galaxy A :
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06 (LTE+5G)
- Galaxy A17 (LTE+5G)
Passons désormais aux moins connus mais tout de même concernés par la mise à niveau, les Galaxy F, M et XCover :
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Concluons cette longue liste avec les Galaxy Tab :
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Alors qu’on connaît la date de lancement de sa première bêta, on ignore pour le moment quand Samsung déploiera la prochaine itération de sa surcouche basée sur Android 16 dans sa version stable. Toutefois, on peut supposer que One UI 8.5 sera lancé au début de l’année 2026, en même temps que les Galaxy S26, avant d’être progressivement déployée sur tous les appareils compatibles.