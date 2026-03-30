Android 17 : Google s’inspire encore d’Apple pour fluidifier l’échange de fichiers via Quick Share

Google n’agit pas seulement pour l’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop pour simplifier le partage de fichiers, il s’inspire également de la solution d’Apple pour améliorer la sienne. Probablement en partenariat avec Samsung, la firme de Mountain View développerait sa propre version de NameDrop, mais elle ne s’appliquerait pas seulement à l’échange de contacts.

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Google a fait de Quick Share, le service de transfert de fichiers simple et sécurisé d’Android, la pierre angulaire de l’interopérabilité entre écosystèmes. Depuis novembre dernier, plusieurs modèles et marques de smartphones Android sont devenus compatibles avec AirDrop, la solution équivalente d’Apple. Et il est déjà prévu que d’autres appareils rejoignent la liste.

Mais Quick Share et AirDrop, ce n’est pas seulement une question d’interopérabilité, c’est aussi une question d’inspiration, Google prenant exemple sur Apple pour améliorer sa fonctionnalité. Par exemple, la firme de Mountain View a récemment supprimé une option de partage historique de Quick Share pour renforcer sa sécurité. Mais Android pourrait bientôt intégrer une fonction (encore) empruntée à Apple afin de proposer aux utilisateurs une expérience encore plus fluide.

Lire aussi – Samsung Galaxy : le transfert de fichiers avec un iPhone est enfin simple et rapide, voici comment en profiter

Google s'allierait avec Samsung pour fluidifier l'expérience de Quick Share en copiant Apple

Cette fonction est appelée « Tap to share » (que l’on peut traduire par « Toucher pour partager »). Comme son nom le suggère, elle permettrait de partager des fichiers et des contacts entre deux appareils Android, simplement en les mettant en contact. Cela n’est donc pas sans rappeler la fonctionnalité NameDrop d’Apple – sauf qu’elle ne serait pas limitée au transfert de contacts.

Cette version Android de NameDrop a été repérée à plusieurs reprises par Android Authority :

  • D’abord en septembre, dans une section expérimentale de One UI 8.5, la surcouche de Samsung : à ce moment-là, les indices suggéraient un service de partage de fichiers basé sur NFC.
  • En novembre, dans une bêta des Google Play Services sous le nom « Gesture Exchange » qui semblait limitée aux contacts.
  • Puis le 30 mars dernier dans les versions fuitées de One UI 9, où la fonction apparaît plus aboutie et sous le nom Tap to share : « Approchez simplement le haut de votre téléphone de l'autre appareil, et les fichiers seront envoyés. »
  • Et enfin dans les versions bêta et Canary d’Android 17 sous la forme de références à un service système baptisé « TapToShare ».

Tous ces indices – et a fortiori son implémentation au niveau du système d’exploitation – suggèrent que cette nouveauté inspirée de fonctionnalités d’Apple (AirDrop et NameDrop) pourrait être déployée sur de nombreux appareils Android – et pas seulement sur les smartphones de Samsung ou de Google.

Ces indices laissent également entrevoir un partenariat entre les deux géants de la tech – ce ne serait pas la première fois, surtout dans ce domaine puisque, pour rappel, Nearby Share et Quick Share ont fusionné en 2024. La sortie officielle d’Android 17 – qui devrait survenir au mois de juin prochain – devrait éclaircir les dernières zones d’ombre à ce sujet. Quoi qu’il en soit, cette fonction devrait offrir aux utilisateurs une expérience plus fluide, réduisant ainsi l’écart avec Apple.


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