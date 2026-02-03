Galaxy S26 : Samsung adopte la charge sans fil Qi2 25W, mais ce (gros) détail risque de vous décevoir

Il semble que pour sa prochaine série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S26, Samsung va sortir le grand jeu niveau charge sans fil – pour répondre aux critiques des utilisateurs et rattraper son retard sur ses concurrents. Les flagships devraient adopter le Qi2 25 W, il se pourrait cependant que ce ne soit pas comme vous le pensiez.

S’il y a un domaine dans lequel Samsung est à la traîne par rapport à ses rivaux, c’est bien au niveau de la puissance de recharge de ses smartphones haut de gamme. Consciente de cette lacune, la firme sud-coréenne prévoirait de mettre les bouchées doubles avec sa prochaine série : les Galaxy S26.

Côté charge filaire, celle du modèle Ultra devrait atteindre 60 W (contre une limite de 45 W pour son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra). Et la charge sans fil ne devrait pas être laissée pour compte : l’emballage d’un tout nouveau chargeur magnétique Samsung a fuité, suggérant l’adoption du Qi2 25 W. Toutefois, cette bonne nouvelle risque de s’accompagner d’une mauvaise surprise.

Les Samsung Galaxy S26 adoptent le Qi2 25 W, mais pas comme vous l’imaginiez

Si l’on vous dit charge sans fil Qi2 25 W pour les Galaxy S26, vous imaginez sûrement que Samsung a intégré des aimants directement dans sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Pourtant, une nouvelle fuite vient balayer cette considération : la marque sud-coréenne aurait bien adopté cette nouvelle norme, mais pas totalement.

Selon Nieuwemobiel.nl, relayé par nos confrères de SamMobile, Samsung n’aurait pas opté pour une intégration complète et native de la technologie Qi2. Concrètement, cela signifie qu’aucun aimant ne serait intégré dans les Galaxy S26 et que le constructeur se contenterait de ceux de ses nouvelles coques. C’est en tout cas ce que suggère la liste officielle des coques de Samsung pour ses futurs flagships.

En effet, cette énumération contient des coques magnétiques, mais également des coques non magnétiques. Le problème n’est pas qu’il y ait des coques dotées d’aimants : celles officielles le sont généralement lorsqu’elles sont destinées à protéger des smartphones qui en intègrent nativement. En effet, la charge sans fil Qi2 fonctionne mieux lorsque le téléphone ne porte pas de coque. Proposer des coques non magnétiques revient alors à compromettre cette fonction matérielle essentielle.

La question légitime, s’il en est, qui se pose donc est : pourquoi proposer des coques officielles sans aimants si les Galaxy S26 en intègrent ? La réponse (qui fâche) est peut-être la suivante : Samsung se serait contentée de rendre cette future gamme compatible Qi2, mais repousserait l’intégration native de cette technologie pour une prochaine génération.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Artemis 2 : la NASA repousse le décollage après plusieurs incidents majeurs, voici la nouvelle fenêtre de tir visée

Depuis plusieurs mois, la NASA prépare la mission Artemis 2 qui marquera le retour historique de l’Humanité au-delà de l’orbite terrestre. Alors que l’agence américaine prévoyait son décollage pour le…

La batterie de sa Xiaomi SU7 reste en excellente santé malgré un usage extrême

La longévité des voitures électriques fait souvent débat. Pourtant, un modèle de la Xiaomi SU7 vient de créer la surprise. Sa batterie affiche une santé remarquable après un usage hors…

Xiaomi 17 Ultra : le prix européen du futur roi de la photo a fuité, avec une (petite) concession en prime

Xiaomi frappe fort avec sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : les Xiaomi 17. Alors que le prix européen de la version de base a récemment fuité, c’est…

France Télévisions passe au HDR10+ sur les Smart TV Samsung, une grande première en Europe

Pour la première fois en France et en Europe, une chaîne TV en direct, France 2 UHD, a diffusé des contenus en HDR10+.  Le standard HDR10+ débarque sur les chaînes…

TV

Attention à ce mail soi-disant officiel de Microsoft, c’est une arnaque très bien ficelée

Des pirates ont trouvé le moyen d’utiliser une adresse mail officielle de Microsoft pour diffuser leur arnaque en masse. Pire encore, le courriel en question ne contient aucun lien de…

Ne ratez rien du Tournoi des 6 Nations : dates, chaînes et matchs du XV de France

Le Tournoi des 6 Nations démarre le jeudi 5 février 2026 avec le duel entre la France et l’Irlande qui pourrait déjà être décisif. Où et quand regarder les grandes…

TV

Galaxy S26 Ultra : Samsung a changé le design du S Pen

Samsung fait évoluer le design de son S Pen avec le Galaxy S26 Ultra. La forme du bouton a été modifiée, et la couleur du stylet ne s’adapte plus à…

AirPods Pro 3 : ce code fracasse le prix des excellents écouteurs pour quelques heures seulement !

Les récents écouteurs haut de gamme d’Apple passent à prix cassé pour la fin des soldes, mais il va falloir faire vite ! Normalement en vente à 249 €, ils…

Le Samsung Galaxy S26 plus puissant que l’iPhone 17 ? Voici ce que dit un récent benchmark

Alors que les Galaxy S26 de Samsung ne sont pas encore sortis, un benchmark montre ce que le processeur Exynos 2600 a dans le ventre. À quoi s’attendre face à…

Play Store : mais quelle est donc cette mystérieuse application que personne ne peut télécharger ?

Il y a quelques jours, une nouvelle application est apparue sur le Play Store. Jusqu’ici, rien d’anormal, si ce n’est pour un détail important : il est parfaitement impossible de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.