Galaxy S26 : Samsung adopte la charge sans fil Qi2 25W, mais ce (gros) détail risque de vous décevoir

Il semble que pour sa prochaine série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S26, Samsung va sortir le grand jeu niveau charge sans fil – pour répondre aux critiques des utilisateurs et rattraper son retard sur ses concurrents. Les flagships devraient adopter le Qi2 25 W, il se pourrait cependant que ce ne soit pas comme vous le pensiez.

S’il y a un domaine dans lequel Samsung est à la traîne par rapport à ses rivaux, c’est bien au niveau de la puissance de recharge de ses smartphones haut de gamme. Consciente de cette lacune, la firme sud-coréenne prévoirait de mettre les bouchées doubles avec sa prochaine série : les Galaxy S26.

Côté charge filaire, celle du modèle Ultra devrait atteindre 60 W (contre une limite de 45 W pour son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra). Et la charge sans fil ne devrait pas être laissée pour compte : l’emballage d’un tout nouveau chargeur magnétique Samsung a fuité, suggérant l’adoption du Qi2 25 W. Toutefois, cette bonne nouvelle risque de s’accompagner d’une mauvaise surprise.

Les Samsung Galaxy S26 adoptent le Qi2 25 W, mais pas comme vous l’imaginiez

Si l’on vous dit charge sans fil Qi2 25 W pour les Galaxy S26, vous imaginez sûrement que Samsung a intégré des aimants directement dans sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Pourtant, une nouvelle fuite vient balayer cette considération : la marque sud-coréenne aurait bien adopté cette nouvelle norme, mais pas totalement.

Selon Nieuwemobiel.nl, relayé par nos confrères de SamMobile, Samsung n’aurait pas opté pour une intégration complète et native de la technologie Qi2. Concrètement, cela signifie qu’aucun aimant ne serait intégré dans les Galaxy S26 et que le constructeur se contenterait de ceux de ses nouvelles coques. C’est en tout cas ce que suggère la liste officielle des coques de Samsung pour ses futurs flagships.

En effet, cette énumération contient des coques magnétiques, mais également des coques non magnétiques. Le problème n’est pas qu’il y ait des coques dotées d’aimants : celles officielles le sont généralement lorsqu’elles sont destinées à protéger des smartphones qui en intègrent nativement. En effet, la charge sans fil Qi2 fonctionne mieux lorsque le téléphone ne porte pas de coque. Proposer des coques non magnétiques revient alors à compromettre cette fonction matérielle essentielle.

La question légitime, s’il en est, qui se pose donc est : pourquoi proposer des coques officielles sans aimants si les Galaxy S26 en intègrent ? La réponse (qui fâche) est peut-être la suivante : Samsung se serait contentée de rendre cette future gamme compatible Qi2, mais repousserait l’intégration native de cette technologie pour une prochaine génération.