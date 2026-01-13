Cette excellente TV TCL HDR 4K de 50” avec Google TV voit son prix chuter à moins de 270 €, vite !

Vous avez un budget de moins de 300 euros pour changer votre téléviseur vieillissant ? Nous avons trouvé pour vous une super offre sur un modèle connecté qui profite de l’ergonomie exemplaire de Google TV et qui offre une superbe image 4K compatible HDR. On vous explique tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Trouver un téléviseur de qualité pour moins de 300 euros relève bien souvent du parcours du combattant. Pour rentrer dans votre budget, vous devrez bien souvent faire des compromis sur la taille de l’écran, sur la résolution ou bien sur la qualité de l’image et/ou du son. Résultat : vous allez très vite regretter votre achat.

Alors pour éviter de perdre votre temps et votre argent, nous avons trouvé pour vous la meilleure offre du moment pour vous offrir une TV grand écran 4K à moins de 300 euros. On la trouve sur Amazon et il s’agit de la Smart TV TCL 50V6C LED 50″ HDR 4K avec technologie Google TV.

Ce modèle est habituellement en vente au prix conseillé de 399 euros. Mais pour les soldes, Amazon le brade pour seulement 262,14 euros. C’est une baisse de prix de 34%, soit plus de 135 euros de réduction. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon.

Cette TV TCL 4K est à prix cassé pendant les soldes, vite !

La télévision TCL V6C de 50 pouces est une dalle Direct LED HVA. Cette technologie offre une image de meilleure qualité, trois fois plus contrastée, un angle de vue élargi de 178° et une excellente efficacité énergétique.

On bénéficie d’une image avec une définition Ultra HD 4K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce modèle est compatible HDR10, HLG et HDR10+ pour offrir un rendu lumineux plus vif et des ombres plus présentes. Et avec la technologie Motion Clarity, vous obtenez une image plus nette avec un flou de mouvement contenu.

Sous le capot, on profite du processeur AiPQ qui optimise en temps réel le rendu des couleurs, du contraste, de la clarté et du HDR grâce à l’intelligence artificielle. Et le son n’est pas en reste avec la compatibilité Dolby Audio qui permet d’obtenir un son plus immersif.

Le dernier gros point fort de ce modèle est son système d’exploitation puisqu’il s’agit d’une Smart TV qui fonctionne sous Google TV. Vous profitez ainsi d’une expérience utilisateur aux petits oignons ainsi que des services Google comme Google Home, Google Assistant, Google Cast et Google Meet.