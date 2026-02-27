Bon plan : ce airfryer Ninja compact passe à prix mini, et il s’intègre parfaitement dans les petites cuisines !

Vous cherchez un petit airfryer simple à utiliser pour cuisiner des repas sains et gourmands en un rien de temps ? Ce bon plan est fait pour vous ! Cette friteuse sans huile 3-en-1 Ninja passe à 62,99 € seulement au lieu de 99,99 € avec le code PANINJA10.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner en proposant une alternative plus saine aux friteuses et plus gourmandes qu’un simple four électrique. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud, vos préparations sont bien croustillantes à l’extérieur tout en restant moelleuses dedans. C’est parfait pour cuisiner des frites, mais aussi des légumes, du poisson, de la viande et desserts comme des gâteaux !

Vous souhaitez acheter une friteuse sans huile, mais votre cuisine est trop étroite pour accueillir un petit électroménager ? Ninja a trouvé la solution. Le géant américain vient de sortir un nouveau airfryer compact, idéal pour cuisiner pour 2 personnes. Le Air Fryer Ninja 3-en-1 AF110EU est doté d’un grand tiroir de 4,7 litres qui vous permet de cuisiner jusqu’à 500 grammes de frites ou un poulet entier de 1 kg.

Normalement en vente à 99,99 €, cette friteuse sans huile est actuellement en promotion à 69,99 €. Et avec le code PANINJA10 à renseigner dans le panier, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui faut chuter son prix à 62,99 € seulement.

Ninja AF110EU : ce airfyrer 3-en1 compact passe à petit prix !

Ne vous fiez pas à sa petite taille, le airfryer Ninja AF110EU est un modèle compact mais performant. Son tiroir de 4,7 litres est amplement suffisant pour cuisiner des repas pour 1 personne ou un couple. La technologie AirCrisp propulse de l’air chaud à 360° pour une cuisson rapide, uniforme et gourmande.

Il dispose par ailleurs de 3 modes de cuisson. En plus de Air Fry qui vous permet de frire sans huile, il dispose des modes Reheat (Réchauffer) et Dehydrate (Déshydrater). Vous pouvez personnaliser le temps de cuisson ainsi que la température de 40 à 210 °C.

Enfin, pour un entretien facilité, le tiroir est amovible et passe au lave-vaisselle.