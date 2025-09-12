Grosse baisse de prix sur le TCL C89K sous Google TV : c’est le moment de craquer pour cet excellent téléviseur QD-Mini LED

Le modèle star des téléviseurs TCL de 2025 perd plusieurs centaines d’euros sur son prix. Le TCL C89K devient ainsi encore moins cher grâce à une série de réductions chez Darty, sachant qu’il offre déjà l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché à la base.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Téléviseur polyvalent, conçu autour d’un rétroéclairage QD-Mini LED, le TCL C89K est le modèle le plus populaire de la marque cette année grâce à son excellente qualité d’image et de son, ses nombreuses fonctionnalités, ainsi qu’un prix très attractif par rapport à la concurrence.

Ce modèle est le remplaçant du C89B de l’année dernière qui a aussi connu un grand succès. Le TCL C89K est proposé en des tailles des 55, 65, 75, 85 et de 98 pouces. Toutes sont en promotions en ce moment et vous permettent d’économiser plusieurs centaines d’euros. Ces offres sont à durée limitée.

Darty casse le prix du TCL C89K, mais il va falloir faire vite

Toutes les tailles font l’objet d’une première réduction à la base. Et ensuite, Darty propose 10% de remise supplémentaire au panier, ainsi qu’une offre de remboursement dont le montant dépend de la taille choisie.

La version de 65 pouces est par exemple affichée à 1 199 € au lieu de 1 299 €, sachant qu’elle avait été lancée à 1 899 € il y a quelques mois. Cela correspond à une première réduction de 700 € par rapport au prix de lancement.

En ajoutant le produit au panier, Darty applique une réduction supplémentaire de 10% qui fait passer le prix à 1080 €. Cette offre est valable pendant quelques jours seulement, du vendredi 12 au lundi 15 septembre 2025 inclus.

Et ensuite, TCL vous rembourse 200 € sur la version de 65 pouces. L’ODR est valable pour tout achat effectué jusqu’au 28 septembre 2025. Le TCL C89K de 65 vous reviendra au final à 880 €, sans compter les frais de livraison de 39 € à prévoir en plus. Tous les détails de l’ODR sont disponibles ici, avec le processus pour soumettre le dossier.

Notez que la version de 55 pouces est affichée à 849 € au lieu de 899 € à son lancement. À cela s’ajoutent les 10% de réduction au panier, ainsi que 100 € remboursés après achat.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les atouts du TCL C89K

Pour en venir aux caractéristiques du téléviseur, il dispose d’une dalle QD-Mini LED qui combine les avantages du QLED et du Mini LED, avec un rétroéclairage très précis et proche de ce qu’offrent les TV OLED. Le contraste est excellent, avec des noirs profonds et une luminosité impressionnante, pouvant atteindre les 4500 nits sur le modèle de 65 pouces.

Cette TV est par ailleurs compatible avec tous les formats HDR, y compris le HDR10+ et le Dolby Vision. La partie audio n’est pas en reste, puisque TCL propose ici un système Bang & Olufsen en 4.2.2 délivrant une puissance totale de 90 W, avec un son pur et équilibré.

Enfin, les gamers sont également servis, avec les technologies VRR, ALLM, sans oublier les 2 ports HDMI 2.1 sur quatre qui permettent de joueur en 4K jusqu’à 144 Hz, la fréquence de rafraichissement supportée par le téléviseur.