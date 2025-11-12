Envie d’un grand écran sans dépasser les 1000 euros ? TCL profite du Black Friday pour brader sa TV 65C89K, un modèle 4K QD-Mini LED haut de gamme, à prix réduit pendant une durée limitée.

Je profite de l’offre maintenant chez Darty

Je profite de l’offre maintenant chez La Fnac

Je profite de l’offre maintenant chez Boulanger

Vous rêvez d’un grand écran dans votre salon pour regarder des films, supporter des matchs ou encore jouer à des jeux vidéo ? Problème : une grande TV, c’est bien, mais ça représente souvent plus de 1000 euros, un budget difficile à atteindre pour la plupart des foyers. Mais c’était sans compter sur le Black Friday !

En ce moment chez TCL, vous pouvez en effet profiter d’une TV de 65 pouces avec une remise généreuse. La TV TCL 65C89K (4K QD-Mini LED) de dernière génération est en effet proposée à 999 € au lieu de 1 199 €, et ce, du 11 novembre jusqu’au 1er décembre. Une offre intéressante qui vous permet de transformer votre salon en salle de cinéma à prix réduit.

Une image taillée pour le spectacle

Une TV de 65 pouces à moins de 1000 €, c’est bien, mais si elle est performante, c’est encore mieux. Et bonne nouvelle : la TCL 65C89K (testée ici dans nos colonnes) est un modèle premium de qualité. Elle est dotée de la technologie QD-Mini LED 7ᵉ génération et propose des noirs profonds, des contrastes marqués et une luminosité puissante, grâce à ses 1 880 zones de rétroéclairage. Le panneau CrystGlow HVA vient renforcer la précision des détails et limite efficacement les reflets, pour un rendu net dans toutes les conditions.

Je profite de l’offre maintenant chez Darty

Je profite de l’offre maintenant chez La Fnac

Je profite de l’offre maintenant chez Boulanger

Côté son, TCL s’est associé à Bang & Olufsen pour offrir un système audio de 90 watts particulièrement immersif. La TV TCL 65C89K est compatible Dolby Atmos et DTS Virtual-X, pour une spatialisation crédible sans ajouter de barre de son. L’application Beosonic permet de régler facilement le rendu selon vos envies : dialogues plus clairs, ambiance plus enveloppante ou graves plus présents.

Vous voulez une TV connectée ? La TCL 65C89K fonctionne avec Google TV et donne donc accès à toutes vos applis préférées : Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, etc. La commande vocale est intégrée, et il n’est plus nécessaire de dire le fameux “Ok Google” pour lancer une recherche.

Finalement, la TCL 65C89K propose tout ce qu’on attend d’une TV haut de gamme avec une petite différence : un prix plus accessible ! Attention, si vous êtes intéressé, rappelons que cette offre Black Friday TCL n’est valable que jusqu’au 1er décembre, alors décidez-vous vite !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par TCL.