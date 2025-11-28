Black Friday TCL C89K : l’excellente TV QLED Mini LED est un prix imbattable

Si vous recherchez une très bonne TV à un prix accessible pendant le Black Friday, Boulanger propose une offre alléchante sur la TCL C89K. Cette TV QLED Mini LED haut de gamme offre un rapport qualité prix percutant. Et grâce au Black Friday, elle est encore plus abordable.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Boulanger n'a pas attendu le jour J du Black Friday pour lancer ses promotions les plus folles de l'année. Mais alors qu'on est entré dans la phase décisive de l'évènement, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour saisir les meilleurs bons plans du moment. Dans la catégorie des TV, l'un des modèles les plus appréciés de TCL est à un très bon prix actuellement.

Il s'agit du modèle C89K, un téléviseur complet qui tourne sous Google TV. Il est affiché à moins de 650 € dans sa version de 55 pouces et à 899 € si vous préférez celle de 65 pouces, dont la qualité est encore meilleure. À ces prix-là, c'est clairement une bonne affaire au vu des caractéristiques de la TV.

TCL C89K : une TV QLED haut de gamme à prix choc

Elle dispose de plusieurs atouts, à commencer par son système d'exploitation : Google TV, l'OS le plus ouvert et qui offre la plus grande compatibilité avec les applications. Et ensuite, la TCL C89K est une TV Mini LED qui offre un local dimming avancé grâce à ses nombreuses zones de rétro-éclairage, surtout pour la version de 65 pouces. Résultat : vous profitez d'un contraste élevé, avec des noirs profonds et une excellente luminosité (jusqu'à 4500 nits pour la version de 65 pouces).

La TCL C89K est par ailleurs compatible le HDR10+ et le Dolby Vision. La partie audio repose sur un système Bang & Olufsen en 4.2.2 (65 pouces), avec une puissance de 90W. Enfin, les joueurs ne seront pas déçus par ce modèle qui offre toutes les caractéristiques nécessaires pour une expérience de gaming aboutie : VRR, ALLM et 2 ports HDMI 2.1 pour une fluidité allant jusqu’à 144 Hz. Vous pouvez lire notre test complet de la TCL C89K pour tout savoir sur ce modèle.

Si vous disposez d'un budget encore plus limité, la TV TCLP89K est disponible à moins de 400 €. Elle n'est pas aussi haut de gamme que la C89K, mais reste une bonne alternative.