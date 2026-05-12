One UI 9 : la bêta est enfin ouverte au public, votre smartphone est-il éligible ?

Quelques heures après que la rumeur s'est diffusée dans le monde entier, Samsung a fini par lâcher le morceau : la première bêta publique de One UI 9 sera disponible cette semaine. Le constructeur a également livré la liste des smartphones compatibles.

Mise à jour à 14h44 :

Sans grande surprise, Samsung a fini par confirmer ce que tout le monde savait déjà. Le constructeur va bel et bien profiter de la présentation officielle d'Android 17 aujourd'hui pour enchaîner sur le déploiement global de la première bêta de One UI 9. Quant à la liste des smartphones compatibles, là encore elle ne surprendra personne. Les Galaxy S26 auront la primeur de la mise à jour que “l'expérience intégrale de One UI 9” soit “introduite sur les futurs flagships Galaxy plus tard cette année”. Comprenez par là les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et le Galaxy Z Wide Fold qui seront présentés en juillet prochain.

Samsung a même livré quelques nouveautés qui arriveront avec la bêta, à commencer par de nouveaux outils créatifs au sein de Samsung Notes, ainsi que la possibilité de créer des cartes personnalisées pour ses contacts à l'aide de Creative Studio. Le panneau des réglages rapides proposera une meilleure customisation, tandis que Text Spotlight affichera des portions sélectionnées de texte en plus grand pour une meilleure lisibilité. La bêta sera d'abord disponible en Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Article 12 mai 2025, 11h33 :

Il est très probable que vous n'ayez pas encore reçu la mise à jour vers One UI 8.5, sans doute la version la plus attendue de la surcouche de ces dernières années. En effet, le déploiement global a commencé il y a quelques jours, seulement sur les smartphones premium sortis à partir de 2024. Pour autant, cela n'empêche pas Samsung de déjà préparer la suite. One UI 9 fait parler d'elle depuis plusieurs semaines maintenant, et risque fort de prendre la place de sa grande sœur en une de l'actualité d'ici peu.

En effet, Samsung montre de plus en plus de signes d'un déploiement imminent de la première bêta publique. Pour l'heure, seule une poignée de smartphones peuvent se targuer d'avoir accès à la dernière surcouche. Mais il y a quelques jours, la mise à jour est vraisemblablement apparue sur les serveurs du constructeur coréen, ce qui indique généralement une ouverture de portes sous peu. Et ce n'est pas tout, puisque Samsung a désormais créé des topics dédiés à One UI 9 sur plusieurs de ses forums d'entraide.

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Samsung pourrait bientôt déployer la première bêta de One UI 9

Une fois n'est pas coutume, l'information nous vient tout droit de l'insider Tarun Vats, désormais spécialisé dans les nouveautés logicielles de Samsung. Celui-ci a repéré plusieurs pages nouvelles créées sur les forums indiens, britanniques, étatsuniens et allemands de Samsung, toutes dédiées à la phase de bêta de One UI 9. Autrement dit, le constructeur coréen prépare toutes les infrastructures nécessaires au déploiement de la mise à jour.

Celui-ci ne devrait donc plus tarder, sûrement une affaire de jours ou de semaines à ce stade. Après tout, cela correspond à la tenue de l'Android Show I/O, qui aura lieu aujourd'hui, et donc au lancement à venir de la bêta d'Android 17, sur laquelle One UI 9 est basée. Reste donc à savoir quels smartphones seront compatibles, liste dont on n'a pas encore vu la couleur. Une chose est sûre cependant, les Galaxy S26 seront, comme d'habitude, les premiers à avoir accès à la bêta.