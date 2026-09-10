Ce photon n’aurait jamais dû arriver jusqu’à nous, deux physiciens pensent avoir compris pourquoi

À deux milliards d’années-lumière, une explosion a lancé vers notre planète une particule chargée d’une énergie extrême. D’après tous les calculs, son voyage aurait pourtant dû s’arrêter avant d’atteindre la Terre. Deux physiciens italiens proposent une explication susceptible de remettre en cause l’un des piliers de la relativité.

Supernova qui a lancé le BOAT, l'explosion de rayons gamma qui est l'explosion cosmique la plus puissante depuis le Big Bang.
Crédits : Aaron M. Geller / Northwestern / CIERA / IT Research Computing and Data Services

Même les principes de la physique fondamentale peuvent désormais être remis en cause. Quand les observations contredisent les modèles, les scientifiques choisissent de revoir la théorie plutôt que d’écarter un résultat gênant. En juillet, des physiciens ont proposé la gravastar afin d’éviter la singularité située au cœur des trous noirs. Pour l’heure, ces travaux restent purement théoriques. Ils reflètent surtout la nécessité d’un cadre plus vaste.

Autour de la matière noire, de nouvelles hypothèses cherchent elles aussi à résoudre plusieurs mystères en même temps. Les observations du ciel alimentent régulièrement ce type de travaux. En octobre 2022, un sursaut gamma d’une puissance exceptionnelle a temporairement aveuglé la majorité des appareils placés en orbite. BOAT, pour Brightest Of All Time, est le surnom choisi par les astronomes. À deux milliards d’années-lumière, la formation d’un trou noir serait à l’origine de ce flash, un phénomène censé survenir une fois tous les 10 000 ans.

Le photon record du sursaut BOAT aurait trouvé un raccourci pour atteindre la Terre

Un problème est apparu très vite. Après le sursaut BOAT, les détecteurs ont relevé parmi les particules un photon atteignant 300 téraélectronvolts. Une telle énergie aurait normalement provoqué sa destruction lors d’une collision avec le fond diffus cosmologique, bien avant que le rayonnement puisse parvenir jusqu’à la Terre. Giorgio Galanti et Marco Roncadelli résument l’improbabilité du trajet avec l’image d’une flèche parcourant une forêt longue de deux milliards d’années-lumière sans jamais heurter un arbre. Dans une étude parue dans Physical Review Letters, les deux Italiens proposent une possible échappatoire. Ce grain de lumière deviendrait parfois une particule ultralégère, avant de reprendre sa forme initiale. Aux très hautes énergies, certains modèles de gravité quantique autorisent ce comportement en acceptant une entorse à l’invariance de Lorentz, un principe issu de la relativité restreinte.

Restait ensuite à confronter cette idée aux données. D’après leur modèle, les rayonnements de basse énergie devaient parvenir une heure avant le photon le plus violent du sursaut BOAT. À l’époque, exactement ce décalage avait été relevé par un observatoire chinois, indépendamment de ces travaux. La prudence demeure pourtant nécessaire puisque personne n’a encore réussi à détecter ces fameuses particules ultralégères. Pour les deux auteurs, leur scénario reste seulement une piste parmi d’autres. Le cosmos deviendra un laboratoire de gravité quantique inaccessible à nos accélérateurs si de futures observations confirment le mécanisme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xbox récupère Physint, le prochain jeu d’Hideo Kojima abandonné par PlayStation

Le prochain jeu de Kojima a une nouvelle maison. Sony n’en voulait plus, alors Microsoft a saisi la balle au bond pour ses consoles Xbox. C’est le deuxième titre de…

iPhone 18 Pro : la hausse des prix touche aussi les anciens smartphones d’Apple

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a notamment présenté les iPhone 18 Pro et Pro Max. Si ces deux nouveautés figurent parmi les produits touchés par l’inflation, ils ne…

Nothing Headphone (a) : double promotion sur l’excellent casque sans fil avec réduction de bruit active

Quand on parle d’excellent rapport qualité-prix, la marque Nothing n’est jamais loin. Après avoir réussi à s’imposer dans le secteur très concurrentiel des smartphones, la marque britannique nous refait le…

L’IA de Google a testé toutes les fautes de frappe possibles dans notre ADN, et il y en a 9 milliards

Google DeepMind a chargé son intelligence artificielle de parcourir les trois milliards de lettres qui composent notre ADN. Le système a examiné une à une toutes les modifications possibles, sans…

Il casse un PC portable Asus TUF en suivant une tendance Instagram, ne faites pas comme lui

Un internaute nous montre par l’exemple pourquoi il ne faut pas suivre n’importe quelle tendance que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. S’il fallait vraiment vous en convaincre, c’est…

Ce disque dur externe de 1 To passe sous les 50 € : quasiment 40% de réduction chez Fnac Darty

Un disque dur externe de 1 To sera toujours utile pour conserver vos photos, vidéos et autres fichiers, y compris vos données sensibles que vous ne souhaitez pas garder dans…

Impossible d’acheter cette tablette Google désormais, sa page a purement disparu

La Pixel Tablet a disparu de la boutique web de Google. Son ancienne fiche redirige désormais sur l’accueil et même la section réservée à ce format n’existe plus. Aucun message…

iPhone 18 Pro : Siri AI va parler la langue de Molière, mais pas en France

Lors de sa Keynote de rentrée, Apple a présenté plusieurs nouveautés. Le point commun entre toutes ? L’intelligence artificielle et notamment Siri AI, dont Apple n’a cessé de vanter les…

Apple Watch Ultra 4 : où précommander la nouvelle montre d’Apple au meilleur prix ?

L’Apple Watch Ultra 4 pousse encore plus loin l’autonomie de la montre la plus endurante d’Apple. Elle peut désormais fonctionner pendant 50 heures en utilisation normale et suivre une activité…

Précommande Apple Watch Series 12 : voici où l’acheter au meilleur prix

Apple vient d’ouvrir les précommandes de l’Apple Watch Series 12. La montre conserve le design de la génération précédente, mais elle profite d’un nouveau système de capteurs, d’une mesure plus…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.