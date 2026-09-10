Carrie : une première bande-annonce pesante pour la série Amazon Prime Video

Après un trailer attendu, Amazon Prime video dévoile la bande-annonce complète de la série Carrie, adapté du roman de Stephen King. L’occasion de découvrir une ambiance oppressante.

Carrie Amazon Prime Video

Parmi les nombreux romans de Stephen King, certains vous parlent même si vous ne les avez jamais lu. Dont le premier paru en France en 1976 : Carrie. Il a eu droit à une adaptation cinématographique la même année (Carrie au bal du diable) et depuis, plusieurs réalisateurs se sont essayés à en faire une nouvelle version plus moderne. Mais jusque là, les essais sont au mieux passables. Le dernier en date étant Carrie : La Vengeance avec Chloë Grace Moretz dans le rôle titre en 2013.

Cette fois-ci, ce n’est pas un long-métrage, mais une mini-série à laquelle nous allons avoir droit. Prévue sur Prime Video d’Amazon, Carrie veut moderniser le propos du livre datant de 50 ans cette année. « Après la mort soudaine et prématurée de son père, Carrie est propulsée dans l’univers impitoyable d’un lycée public et doit faire face à un scandale de harcèlement viral qui secoue sa communauté, à la pression incessante et à la cruauté des réseaux sociaux tandis qu’en parallèle, un mystérieux pouvoir de télékinésie s’éveille en elle », lit-on en guise de résumé.

Découvrez la première bande-annonce de la série Carrie sur Prime Video

C’est la principale différence avec les autres adaptations plus anciennes. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement qu’ils peuvent entraîner sont au cœur de l’intrigue. Carrie (Summer H. Howell) se retrouve dans un lycée américain des années 2020 après avoir suivi des cours à domicile toute sa vie, sans être armée pour affronter la cruauté des certains adolescents.

Carrie sortira sur Prime Video le 7 octobre 2026. La série comportera 6 épisodes en tout et l’on suppose qu’ils seront diffusés à raison de un par semaine. Difficile de se faire une idée de ce que ça va donner avec une seule bande-annonce à se mettre sous la dent. Dans les faits, elle montre une jeune fille naïve harcelée par ses camarades de classe et dépassée par les événements. Sans tenir compte des pouvoirs de télékinésie, cela reste un scénario banal.


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