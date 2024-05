Test Samsung Galaxy A35 5G : on ne change pas une équipe qui gagne

Le Galaxy A35 promet d'être l'un des smartphones phares de Samsung pour cette année 2024. En effet, il reprend certaines fonctionnalités des produits premium ainsi que leur design, mais est vendu à un prix plus que raisonnable. Un compromis parfait pour ceux qui ne veulent pas se ruiner ? C'est ce que nous allons voir.



Dans sa communication, Samsung met beaucoup en avant ses téléphones premium, comme ceux issus de la gamme Galaxy S ou Galaxy Z. Pourtant, ce sont bien les Galaxy A qui représentent le gros de ses ventes. Téléphones abordables qui reprennent le design et certaines fonctionnalités des produits hauts de gamme, ils représentent la valeur sûre du catalogue Samsung.

Le Galaxy A35 5G que nous testons aujourd'hui reprend cette philosophie. Terminal vendu au prix juste, il veut séduire les acheteurs avec un design soigné, une partie photo travaillée et la présence de l'écosystème Samsung. Le meilleur rapport/qualité prix du marché ? C'est ce que nous allons voir.

Fiche technique

Samsung Galaxy A35 5G Ecran Super AMOLED

6,6 pouces

FHD+

120 Hz

2340 x 1080 pixels Processeur Samsung Exynos 1380 OS Android 14 + One UI 6.1 RAM 6 / 8 Go Stockage 128 / 256 Go microSD Oui (jusqu'à 1 To) Capteur principal - 50 MP grand angle (f/1.8)

- 8 MP ultra grand angle (f/2.2)

5 MP macro (f/2.4) Capteur selfie 13 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 25 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67 Sans fil - Wi-Fi 802.11 ac (Wifi 5)

- Bluetooth 5.3

- NFC Réseau - 5G

- 4G/4G+/4G LTE Connectique USB Type-C Dimensions 161.7 x 78.0 x 8.2 mm

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A35 5G est vendu à 399 euros pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 449 euros. Sur ce positionnement tarifaire, on retrouve le Google Pixel 7a, le Honor Magic 6 Lite, le Nothing Phone 2a, le Poco X6 ou le Xiaomi Redmi 13 Pro 5G.



Il est disponible en bleu, bleu nuit, lilas et lime. En plus de la vente depuis le site et les magasins officiels Samsung, vous pouvez le retrouver dans l'ensemble des enseignes habituelles (Fnac, Darty, Amazon, Boulanger, etc.) ainsi que chez les grands opérateurs.

Design

Le design est donc tout sauf anecdotique. Le smartphone est une extension de soi, un porte-étendard de sa fashion attitude ou sa geekerie. Les designers sud-coréens sont à l’avant-garde de la mode, mais pour cet A35, ils ont décidé de reprendre la même formule que l'année passée.

De dos, un amateur en téléphonie mobile ne ferait pas la différence avec la génération précédente (Galaxy A34 ou même A54 5G). On retrouve toujours les 3 optiques alignées à la verticale dans le coin supérieur gauche. Ce design nous avait plu sur le Galaxy A34 puisque nous l’avions qualifié « L'ensemble est beau et équilibré ». Même la diode électroluminescente du flash/torche n’a pas changé de place. Peut-être que les dimensions ont changé. Pas vraiment pour l’œil humain en fait. Il perd 0,1 millimètre en largeur, augmente de 0,4 millimètre en longueur pour une épaisseur inchangée. Ce Samsung a pris 10 grammes de plus que son ancêtre.



Ce gain sur la balance s’explique par la dalle en verre qui recouvre le dos du smartphone. Ce bénéfice esthétique est également un bénéfice technique puisque le dos se raye plus difficilement. Concernant les bords (qui sont en plastique), ils sont désormais plats avec une peinture irisée métallique. Le flanc gauche abrite toujours les boutons de volume et On/Off. A ce endroit, la surface est légèrement bombée.

Avec un écran de même taille que sur la génération précédente, la face avant n’a guère évoluée. Les espaces entre dalle et bords sont toujours de 2 millimètres. On perçoit néanmoins une différence notable : sur le Galaxy A34 5G, la caméra selfie présentait une encoche en forme de goutte d’eau. Elle occupait presque 1 centimètre de large. Sur le Galaxy A35 5G, le capteur est un poinçon dans l’écran d’à peine 5 millimètres. C’est beaucoup plus discret et agréable à l’usage.

Sur le flanc supérieur, rien de nouveau sous le soleil. On trouve toujours, dissimulé, le logement pour deux cartes nano SIM ou 1 carte Sim et une carte microSD. Du coté droit se trouve toujours le microphone en forme de tête d’épingle. Sur le flanc inférieur, même disposition : haut-parleur principal, microphone tête d’épingle, port USB type C et second microphone tête d’épingle. Seule nouveauté, l’ouïe du haut-parleur ne ressemble plus à une grille, mais à un lecteur microSD.

A défaut d’avoir un design original, le Samsung Galaxy A35 5G fait une superbe illusion. Si on fait abstraction de ses bordures plastiques, c’est quasiment un S24. Pour quelques millimètres de différence, il en a les dimensions, en plus du visuel. Harnaché d’une coque, c’est vraiment le parfait sosie d’un téléphone deux fois plus cher. Seul le cerclage des optiques est en plastique noir à l’extérieur pour le Galaxy A35 contre métal pour le S24.

Écran

D’après la fiche technique, l'écran du Galaxy A35 est exactement le même que pour la génération précédente. En clair, il s’agit d’une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et un rafraichissement maximal de 120 Hz. Sur ce téléphone moyenne gamme, il ne s’agit pas d’une dalle LTPO, comme le Samsung Galaxy S24. Ainsi la fréquence de rafraichissement ne varie pas de manière dynamique, notamment pour économiser de la batterie. L’écran est équipé de la protection Gorilla Glass Victus+ alors que la génération précédente se contentait d’un verre Gorilla Class 5. C’est la même résistance que l’on trouvait sur le S22, le haut de gamme 2022.

Comme sur le Galaxy A34 5G, ce smartphone est par défaut réglé sur fluidité des mouvements « adaptative ». Ainsi, la dalle sera actualisée de 60 à 120 images par secondes. La luminosité est forte (pic à 1000 nits) ; l'écran reste donc lisibile même à l'extérieur. Comme souvent chez Samsung, la dalle est de qualité. On notera toutefois des teintes roses ou vertes selon certain angles de vision.

Malgré l’introduction d’Android 14, Samsung n’a pas modifié l’interface de paramétrage de l’écran. Ainsi, l’écran est calé par défaut sur le mode vif avec des couleurs saturées. A défaut d’être réaliste il offre un rendu très contrasté des interfaces graphiques utilisateur. Il sera toujours possible pour l’utilisateur de diminuer ou augmenter la température de l’écran de deux niveaux. On lui préférera amplement le mode naturel. Comme son nom l’indique, les couleurs seront plus fidèles à la réalité.

Interface

Pour propulser le Galaxy A35 5G, Samsung exploite Android 14 avec sa surcouche maison OneUI 6.1. Rien d’extraordinaire par rapport à la version 5.1 déjà vu sur A34 5G. C’est un modèle de clarté. Cette interface est souvent plébiscitée devant les surcouches logicielles chinoises par exemple ou l’ascétisme d’un Google Pixel ou Nothing Phone.

OneUI 6.1 n’a rien d’exceptionnelle en soi… pour le moment. Mais les cartes seront très probablement rebattus avec la prochaine mise à jour. Dans la version 6.1.1 Samsung introduirait l’intelligence artificielle avec notamment la traduction en direct, la possibilité de résumer un article du Web ou lancer une recherche en entourant un élément affiché l'écran. Samsung damerait le pion à la concurrence, non pas par le hardware mais par le software. Cette update est à prendre avec des pincettes. L’IA consomme beaucoup de ressources et le SoC Exynos de ce le Galaxy A35 5G n’est pas du même gabarit que celui d’un S24. La mise à jour pourrait même nuire à l’autonomie du smartphone.

Pour continuer la comparaison S24/Galaxy A35, Samsung honore son flagship de 7 ans de mises à jour de sécurité. Pour le modèle moyenne gamme, il faudra se contenter de 5 versions du système d'exploitation et jusqu'à 5 ans de mises à jour de sécurité. L’écart entre les gammes se creuse. Samsung a cependant le mérite d’assurer une bonne pérennité sur ses nouveaux téléphones.

Performances

Le Samsung Galaxy A35 5G exploite une puce maison Exynos 1380. On trouvait déjà ce SoC sur le Galaxy A54 5G. Deux lectures possibles. La première est de se dire « c’est nul, Samsung fait du neuf avec du vieux, je veux un processeur de dernière génération ». La seconde est de se dire « Génial, je peux avoir un processeur de la gamme supérieure pour moins cher ». Autant rester optimiste dans un premier temps.





Rappelons que cette puce exploite une architecture en 4 + 4 cœurs, avec 4 Cortex-A78 cadencés jusqu'à 2,4 GHz et 4 Cortex-A55 fonctionnant jusqu'à 2 GHz. La gestion graphique est assurée par un Mali G68 MP5, équipé de 5 cœurs tournant à 950 MHz. Samsung met en avant que l'Exynos 1380 offre une vitesse d'exécution jusqu'à environ 40 % plus rapide, un chargement de jeu 20 % plus rapide et des performances multicœurs 30 % plus puissantes que son prédécesseur, en plus d'une amélioration de l'autonomie. Par ailleurs, ce SoC serait spécifiquement optimisé pour l'intelligence artificielle. Intéressant pour optimiser les photos.

Il y a pourtant une différence de taille. Pour les versions de 128 ou 256 Go, la mémoire vive plafonne à 6 Go de LPDDR4X. Contrairement aux autres constructeurs, Samsung ne propose pas d’extension de mémoire virtuelle, en grignotant la mémoire de stockage, plus lente. Les performances devraient logiquement être plus faibles sur un Galaxy A35 5G qu’un Galaxy A54 5G donc.

Pourtant, sur les benchmarks 3DMark et Antutu, le nouveau Samsung Galaxy A35 5G dépasse le modèle plus haut de gamme, mais plus ancien (avec plus de RAM) Galaxy A54 5G… En revanche sur GeekBench et AITutu, il est en net retrait.

Audio

Dans le domaine audio, les deux haut-parleurs délivrent un son stéréo puissant. Le haut-parleur de 2,5 centimètres situé entre la bordure haute et l’écran n’est, pour une fois, pas accessoire. Celui à droite du port de charge fait 75% du boulot. L’ensemble se débrouille le mieux sur les médiums. Parfait pour les communications vocales ou même regarder des séries et films. Sur les aigus, le son subit une lourde distorsion au-delà des 75% de volume. Sur les graves, la saturation est acceptable, même à 100% de volume.

Le Galaxy A35 5G ne propose pas de prise mini-Jack 3,5mm comme ses congénères. Malgré tout, on pourra écouter du konpa ou shatta en toute discrétion avec des écouteurs ou casques sans-fil. En, effet, ce smartphone supporte la norme Bluetooth 5.3. En plus du codec SBC et AAC, on profitera du codec SSC (Samsung Seamless Codec).



Ce smartphone offre une multitude de fonctionnalités logicielles avancées en plus de sa qualité matérielle. Parmi celles-ci, on trouve le Dolby Atmos, qui crée un son surround pour une expérience audio immersive lors du visionnage de films et de séries. Samsung propose également un égaliseur graphique avec plusieurs profils musicaux prédéfinis, ainsi qu'un convertisseur UHQ pour améliorer la qualité audio des morceaux de basse définition. Cependant, certaines fonctionnalités, telles que le Dolby Atmos pour le jeu et le traitement Dolby Atmos limité aux haut-parleurs du téléphone, peuvent ne pas être activables ou offrir des performances limitées. En outre, la fonction Adapt Sound offre une personnalisation du son en fonction de l'âge de l'utilisateur ou en utilisant des écouteurs pour une expérience audio sur mesure et agréable.



Batterie et charge

Selon Samsung, le Galaxy A55 5G est équipé d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh, tandis que l'application Aida64 indique 4905 mAh. Lors d'une simulation d'une activité bureautique soutenue avec Work 3, la batterie a duré 10 heures et 58 minutes, ce qui équivaut à une journée et demie de travail. En pratique, cette estimation est généralement atteinte. L'écran est suffisamment lumineux pour ne pas nécessiter un rétroéclairage maximal. Cependant, cette durée d'autonomie est très inférieure de celle d'un Nothing Phone 2a (17 heures et 12 minutes), par exemple. Ce Galaxy A55 5G est donc en recul sur ce point. Samsung ne s’en cache pas puisqu’il indique 5h de lecture vidéo (locale) en moins et 1h de lecture audio en moins (en streaming). C’est un énorme point noir pour ce smartphone. Notre usage a tendance à augmenter, les composants deviennent moins énergivores et ce téléphone se fait doubler par tous ses concurrents de la même gamme tarifaire.



Certes, il convient de noter que par défaut, l'option “fluidité des mouvements” est réglée sur “adaptative”, ce qui signifie que l'écran peut être rafraîchi jusqu'à 120 images par seconde au lieu de 60 en mode standard. La consommation est donc supérieure. Ce réglage peut être ajusté si vous privilégiez l'autonomie à la qualité visuelle. En d'autres termes, si vous utilisez peu d'applications gourmandes en ressources graphiques mais que vous surfez beaucoup sur le web et utilisez les réseaux sociaux, un taux de rafraîchissement de 60 Hz suffit largement. Cependant, cela ne garantit pas un doublement de l'autonomie.

Chargeur rapide (25 W) Chargeur classique (3.1 A) 0 mn 0% 0% 5 mn 10% 20 mn 35% 30mn 54% 22% 1h 91% 42% 1h15 100% 1h30 59% 2h00 77% 2h30 92% 2h45 100%

Passons à la recharge. Avec un chargeur standard, il faut environ 2 heures et 45 minutes pour charger le téléphone à 100 %. Le Galaxy A35 5G accepte un chargeur jusqu’à 25W. Avec ce chargeur rapide, 1 h15 est nécessaire pour faire le plein. En 5 minutes de charge rapide, vous pouvez obtenir seulement 10 % de charge. Juste de quoi faire quelques minutes de conversation téléphonique. Samsung reste ainsi à la traine dans la charge pour ses modèles bas et moyenne gamme. Les chinois de OnePlus ou Xiaomi font beaucoup mieux.

Samsung a emboité le pas sur Apple : la marque coréenne ne propose pas de chargeur dans la boîte. Il est nécessaire d'acheter à part un adaptateur 25W (environ 20 euros)… Le constructeur fournit toutefois un câble de charge de type USB Type-C. Bonne nouvelle pour l’utilisateur, les deux extrémités sont type C. En d’autres termes, l’utilisateur pourra facilement transférer ses données entre son ancien smartphone et le Galaxy A35 5G.



Photo et vidéo

La photographie est souvent un aspect fort des appareils Samsung. Lorsque vous fournissez des capteurs photo à presque tous les fabricants de téléphones, les attentes sont élevées. Avec l'introduction d'une nouvelle puce, on anticipe également une amélioration du traitement numérique des images. Comme nous vous l’annoncions dans la rubrique Design, la disposition des capteurs est strictement la même que sur la génération précédente.

Voici les détails complets :

Un capteur principal de 50 mégapixels, avec une ouverture f/1.8, offrant un zoom numérique allant jusqu'à 10x et une stabilisation optique standard.

Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, avec une ouverture de f/2.2.

Un capteur Portait de 5 mégapixels, avec une ouverture de f/2.2.

Un capteur frontal de 13 mégapixels, avec une ouverture f/2.4.

On note que le constructeur n’a pas apporté de grands changements sur ses capteurs. Il a juste peaufiné la combinaison. Le capteur principal 48 mégapixels est remplacé par un 50 mégapixels avec la même ouverture (f/1.8). L’ultra grand-angle est le même, du moins même définition (8 mégapixels) et même luminosité (f/2.2). Samsung s’évertue à proposer un capteur macro, inutile à la majorité des personnes et des usages.

Les photos de jour sont de bonne qualité : des couleurs respectées, des détails nets, le contraste correct, une luminosité réaliste. Enfin, ce constat vaut pour le capteur principal jusqu’à 2x. Au-delà, le traitement numérique lisse les photos à l’excès. Les faiblesses du SoC en intelligence artificielle n’y sont pas étrangères. Avec le capteur ultra grand angle, on perçoit nettement une désaturation des couleurs avec mon de détails, moins de netteté. Les photos profitent du pixel binning. En d’autres termes, si le capteur est officiellement 50 mégapixels, le téléphone opère un regroupement de pixels physiques pour obtenir un pixel au final. Les clichés sont en fait d’une définition de 12 millions de pixels. Samsung fait comme ses camarades, pas mieux mais pas moins bien non plus.

Les défauts relevés de jour sont encore plus criants en basse lumière. Avec le zoom 1x avec stabilisation optique, les photos sont correctes. Au-delà, on dirait qu’on a appliqué un filtre Snapchat tellement les photos sont dégradées : sans détails, sans contrastes, juste des taches de couleurs. Avec le capteur ultra grand angle, démuni de stabilisation optique, la netteté est compliquée avec un effet fisheye (déformant sur les bords). La désaturation des couleurs combinée au lissage est affreux.

Comme sur la génération précédente, le Galaxy 35 5G propose un mode macro (de 3 à 5cm), un mode pro (pour régler sensibilité, iris, temps de pause…), un mode panorama, un mode nourriture, un mode ralenti et super ralenti, un mode hyperlapse et un mode single take (plan séquence de 10s). Les photos bénéficient de 11 filtres génériques et de 4 paramétrages (finesse, mâchoire, œil, teint) sur les visages.