Ce rapport chiffre enfin la hausse de prix qui attend l’iPhone 18 Pro

Un spécialiste taïwanais de l’analyse vient d’évaluer le surcoût subi par Apple face aux tensions sur la mémoire. Ces estimations autour de l’iPhone 18 Pro permettent désormais d’anticiper assez clairement son futur prix. Quant au premier appareil pliable du constructeur, il pourrait atteindre un niveau tarifaire encore inédit.

L'iPhone 18 Pro tel que présenté sur le site de Caviar
L’iPhone 18 Pro tel que présenté sur le site de Caviar

Depuis fin 2025, une envolée historique touche les composants. L’essor de l’intelligence artificielle pousse les centres de données à capter une quantité grandissante de DRAM fabriquée mondialement. Le secteur des smartphones subit directement cette pression. Plusieurs constructeurs allègent l’équipement de leurs smartphones. Certains préfèrent augmenter leurs prix, alors que le manque de puces mémoire menace déjà les stocks des futurs modèles premium. Une amélioration rapide paraît désormais improbable.

Apple se prépare de son côté à dévoiler sa nouvelle génération haut de gamme dans quelques jours. En début de semaine, Mark Gurman envisageait déjà un relèvement du prix de l’iPhone 18 Pro, sans toutefois donner de chiffre. TrendForce apporte maintenant une première estimation. Le cabinet taïwanais a étudié les dépenses nécessaires à la fabrication de cette future série. Ses calculs permettent d’anticiper assez précisément les montants attendus.

Le coût de la mémoire d’un iPhone 18 Pro a été multiplié par cinq en un an

D’après le rapport de TrendForce, équiper un iPhone 18 Pro de 256 Go en mémoire revient près de 400 % plus cher qu’un an auparavant. La fabrication devient si coûteuse que les économies obtenues ailleurs ne compensent plus cette progression. Les analystes anticipent donc une augmentation de 10 à 20 % des prix sur l’ensemble de la prochaine gamme. En prenant comme référence le modèle de base actuel, ce calcul situerait le futur smartphone premium d’Apple entre 1 209 et 1 319 dollars, soit environ 1 110 à 1 210 euros.

TrendForce s’est aussi penché sur le premier smartphone pliable conçu par Apple. Baptisé iPhone Ultra, son tarif de départ serait compris entre 2 099 et 2 299 dollars, soit environ 1 930 à 2 115 euros. Les variantes les mieux équipées pourraient même dépasser 2 760 euros. Malgré une consommation mondiale prudente, le cabinet prévoit néanmoins des augmentations limitées pour l’iPhone 18 Pro comme pour les autres modèles. Apple accepterait alors de réduire sa marge afin de préserver ses parts de marché. La keynote donnera le verdict dans quelques jours.


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