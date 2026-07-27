Cette mise à jour des Samsung Galaxy A57 et A27 corrige 57 failles, ne la laissez pas filer

Les mises à jour de sécurité passent souvent inaperçues sur les smartphones Android. Samsung en déploie justement une nouvelle sur ses derniers modèles de milieu de gamme. Celle-ci referme d’un seul coup 57 portes laissées ouvertes aux pirates.

Test Samsung Galaxy A57 module photo
Crédits : Phonandroid

Les mises à jour de maintenance rythment la vie des smartphones Android sans jamais faire de bruit. Chaque mois, Google publie la liste des vulnérabilités corrigées, que les constructeurs répercutent ensuite sur leurs appareils. Beaucoup d’utilisateurs repoussent l’installation, faute d’y voir un intérêt immédiat. La durée de ce suivi est pourtant devenue un argument de vente à part entière. Samsung promet six ans de correctifs de sécurité sur le Galaxy A57, passé sur notre banc d’essai au printemps.

Samsung applique cette promesse à ses dernières recrues du milieu de gamme. Le constructeur coréen a lancé le déploiement du correctif de juillet sur les Galaxy A57 et A27. La manœuvre précède une échéance bien plus lourde pour la marque, puisque One UI 9 se prépare à débarquer sur les Galaxy S26 dans les prochaines semaines. Les deux modèles abordables figurent aussi sur la liste des appareils compatibles avec cette version majeure.

Le Samsung Galaxy A57 avale un correctif de 383 Mo pendant que le Galaxy A27 patiente

Le correctif comble 57 vulnérabilités présentes dans la précédente mouture du système. Selon SamMobile, le Galaxy A57 le reçoit partout dans le monde, sous la référence A576BXXS4AZG7. Le fichier pèse 383,75 Mo sur le modèle international. Le Galaxy A27 doit pour l’instant se contenter d’un déploiement coréen, en version A276KKSS2AZG1. D’autres pays devraient suivre dans les prochains jours. La mise à jour se récupère depuis les Paramètres, à la rubrique Mise à jour logicielle.

Ce type de correctif ne change rien à l’apparence du smartphone, ce qui explique son faible écho auprès du public. Vendu 549 euros au lancement, le Galaxy A57 affronte une concurrence chinoise souvent mieux dotée sur le papier. La longévité du suivi logiciel reste un de ses meilleurs arguments. Le Galaxy A27 n’est pour sa part pas commercialisé en France. Les possesseurs du modèle disponible chez nous attendent maintenant One UI 9, la prochaine version majeure de Samsung basée sur Android 17. Refuser 57 correctifs pour gagner cinq minutes reste un mauvais calcul.


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