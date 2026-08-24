Ce fichier repéré chez Samsung annoncerait une bonne nouvelle pour un smartphone très populaire

Samsung ne dit toujours rien sur l’extension de sa mise à jour, mais un nouveau fichier a surgi sur ses serveurs. Il vise un Galaxy écoulé à des millions d’exemplaires, très loin des smartphones les plus coûteux du constructeur. Son arrivée sous One UI 9 semble donc se préciser sérieusement.

Chez Samsung, les grandes mises à jour Android suivent depuis longtemps le même parcours. Le déploiement commence sur les modèles haut de gamme, tandis que les autres smartphones patientent parfois presque un an avant de profiter des nouveautés. Certains propriétaires changent même d’appareil pendant ce délai. Cette attente pénalise surtout le milieu de gamme, qui représente pourtant l’essentiel des ventes. Depuis juin, les appareils déjà engagés dans des tests internespermettaient d’espérer un calendrier accéléré. Depuis, aucune échéance n’a émergé.

Depuis le lancement de ses smartphones pliants, Samsung reste muet concernant le calendrier de One UI 9.0. Des millions de propriétaires découvrent donc les changements concrets apportés par la surcouche aux Galaxy sans encore pouvoir en profiter. Les serveurs du constructeur continuent cependant de fournir des indications aux observateurs. Un firmware expérimental prévu pour un téléphone nettement moins cher vient justement d’y être repéré. Le déploiement pourrait désormais se rapprocher.

Le Galaxy A55 pourrait prochainement intégrer le programme de test de One UI 9

Il s’agit du Galaxy A55, commercialisé en 2024 et resté pendant longtemps le smartphone Samsung le plus vendu. D’après la publication du leaker Tarun Vats, ce firmware est identifié par le numéro A556SKSUAZZH5. Chaque élément de cette référence permet aux connaisseurs d’identifier le marché concerné, la génération du logiciel et la position de la build parmi les versions expérimentales. Il s’agit bien d’un essai interne, pas d’une mise à jour définitive. Ce type de fichier apparaît généralement peu avant l’ouverture d’une bêta. Samsung avait commencé à développer sa surcouche pour ce modèle au début de l’été.

Cela ne signifie toutefois pas que le déploiement est imminent, puisqu’un fichier découvert sur les serveurs peut y rester plusieurs semaines sans évolution. Le Galaxy A55 que nous avions testé en détail garde de sérieux atouts, notamment son écran Super AMOLED de 6,6 pouces et sa batterie de 5 000 mAh. One UI 9.0 s’appuie sur Android 17. À ce jour, seuls les modèles pliants sortis en juillet disposent de la version stable. Samsung n’a encore fourni aucune date pour son arrivée sur les autres appareils de la gamme.