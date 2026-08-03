Votre petit Galaxy pourrait recevoir One UI 9 en même temps que les smartphones Samsung à 1 500 euros

Samsung vient de lancer One UI 9, la nouvelle version de son interface maison. La mise à jour semblait réservée aux modèles les plus récents et les plus chers. Une liste qui vient de fuiter dit pourtant tout autre chose.

Une mise à jour majeure d’Android suit toujours le même trajet chez les constructeurs. Les smartphones haut de gamme récents ouvrent le bal, tandis que les autres patientent parfois près d’un an avant de voir arriver quoi que ce soit. Samsung applique cette hiérarchie depuis des années sur sa surcouche maison. Les Galaxy S25 ont été les premiers anciens modèles placés en test interne au mois de juin. Les propriétaires d’appareils plus modestes ignorent souvent s’ils recevront la nouvelle version un jour.

La firme coréenne a lancé One UI 9 le 22 juillet dernier avec ses trois nouveaux pliables. La bêta publique reste pour l’instant réservée aux seuls Galaxy S26, en test depuis le mois de mai. Les équipes logicielles avancent pourtant sur un terrain beaucoup plus large en coulisses. Samsung préparerait pour One UI 9 un réglage d’affichage adaptable à chaque application. Les traces laissées sur ses serveurs révèlent surtout le nombre d’appareils déjà concernés.

Les tests internes de One UI 9 concernent 49 appareils Samsung, tablettes comprises

La liste des modèles placés en test interne compte désormais 49 références. Selon Gizmochina, elle couvre les Samsung Galaxy S25, S24 et S23, déclinaisons Plus, Ultra et FE comprises. Les pliables y figurent jusqu’aux Z Fold 5 et Z Flip 5, sortis en 2023. Le milieu et l’entrée de gamme occupent une place importante, du A57 récent jusqu’au A07 vendu moins de 150 euros. Onze tablettes complètent l’ensemble, du tout dernier Galaxy Tab S11 au vieillissant Tab S6 Lite.

Une build de test interne ne constitue toutefois pas une promesse de mise à jour rapide. Le constructeur vérifie la compatibilité de One UI 9 sur chaque configuration matérielle, plusieurs semaines avant l’ouverture du déploiement public. Cette méthode lui permet ensuite d’enchaîner les livraisons à un rythme soutenu. La version stable a commencé à arriver début août sur les Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, avant de gagner la série S26. Les autres appareils devraient s’échelonner jusqu’à la fin de l’année. La marque coréenne n’a communiqué aucun calendrier précis pour le moment.