Ce constructeur chinois prépare une recharge encore plus rapide et vise moins de 5 minutes pour remplir sa voiture électrique

Geely possède déjà des bornes capables de fournir une puissance gigantesque. Mais le groupe chinois admet que ses voitures électriques ne savent pas encore profiter pleinement de telles capacités. Il développe donc une nouvelle architecture afin de réduire cet écart.

Depuis deux ans, les marques chinoises font de la vitesse de recharge un argument de vente majeur. Le temps passé à la borne reste un obstacle important à l’achat d’une voiture électrique. Les records s’enchaînent. En avril, une batterie CATL capable de passer de 10 à 80 % en moins de quatre minutes a encore relevé la barre. Les infrastructures connaissent la même accélération, avec des puissances difficilement imaginables récemment. En Europe, les équipements les plus rapides restent pourtant limités à environ 350 kW.

Geely compte parmi les groupes les plus ambitieux dans cette course. Sa filiale Zeekr possède plus de 2 100 bornes à pistolet unique pouvant atteindre 1 500 kW en pointe. BYD installe également en Europe des chargeurs offrant une puissance similaire. Les voitures du groupe restent toutefois incapables d’encaisser pareil débit. Lors des tests, la berline Lynk & Co 10 atteint au maximum 1 100 kW, même si sa batterie passe de 10 à 97 % en huit minutes et quarante-deux secondes. Les infrastructures devancent désormais les véhicules.

Geely mise sur une architecture 1 000 volts pour passer de 10 à 80 % en moins de cinq minutes

D’après les informations de CarNewsChina, Geely met au point une architecture haute tension de 1 000 volts, nettement supérieure aux systèmes utilisés actuellement dans ses véhicules. Le constructeur prépare aussi des chaînes de traction capables de fournir davantage de puissance. Cet ensemble doit permettre à ses voitures d’exploiter les 1 500 kW proposés par ses propres chargeurs. BYD demeure la référence sur le marché chinois grâce à sa recharge extrêmement rapide. Passer de 10 à 80 % demanderait alors moins de cinq minutes et trente secondes.

Les véhicules commercialisés actuellement par Geely proposent déjà de solides performances. La berline Lynk & Co 10 effectue le passage de 10 à 80 % en cinq minutes et trente-deux secondes. Sur ses voitures électriques, l’architecture 800 volts englobe de série la batterie, les moteurs, les contrôleurs, le chargeur et le câblage. Passer au niveau supérieur impose donc de repenser l’ensemble. Durant les six premiers mois, le groupe a vendu plus d’un million de véhicules électrifiés, soit près de 57 % de ses ventes. Aucune date n’a encore été annoncée.