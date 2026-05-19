Le SUV électrique Xiaomi YU7 GT bat un record de vitesse sur le circuit Nürburgring

Xiaomi donne le ton avec son futur SUV électrique YU7 GT. Il a battu un record du monde du tour le plus rapide sur l'exigeant circuit Nürburgring. Comme la La Xiaomi SU7 Ultra avant lui.

En Europe, nous connaissons Xiaomi principalement pour ses smartphones, et aussi ses trottinettes électriques. En Chine, le constructeur s'est fait une place de choix dans le marché des voitures électriques. Et pour cause : chaque fois qu'un nouveau modèle sort de ses usines, il impressionne par la démonstration de ses performances. On se souvient qu'en juin 2025, la Xiaomi SU7 Ultra devenait le véhicule électrique de série le plus rapide sur le circuit très exigeant du Nürburgring, en Allemagne.

Histoire de continuer sur sa lancée, c'est au tour du SUV YU7 GT de venir de s'illustrer sur cette même piste. Pas de demi-mesure : un nouveau un record du monde vient de tomber. Celui du SUV le plus rapide sur ce que l'on surnomme “l'Enfer Vert”. Notez que nous n'avons pas ajouté “électrique”. Ce n'est pas un oubli puisque que le Xiaomi YU7 GT fait mieux que l'ancienne championne de la catégorie, l'Audi RS Q8 Performance, un modèle thermique.

Nouveau record du monde pour Xiaomi avec son SUV YU7 GT

Le Xiaomi YU7 GT a bouclé son tour le plus rapide en 7 minutes 34 secondes et 931 centièmes exactement. Environ 1,7 seconde de mieux que l'Audi. Reste maintenant à savoir si le fabricant s'est servi pour cela d'une version aménagée de la voiture ou bien de celle de série, qui sera disponible à l'achat. Il n'est en effet pas rare que pour battre le record, les automobilistes allègent le véhicule qui part à l'assaut du circuit, entre autres.

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Le SUV électrique de Xiaomi embarque deux moteurs HyperEngine V8S EVO, une version améliorée du V8S présent dans la SU7. Cette configuration lui permet d'atteindre les 300 km/h sur le papier. Le YU7 GT sera présenté officiellement au public le 21 mai 2026, date à laquelle nous aurons une fiche technique complète.

Source : Weibo