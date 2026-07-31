Ce constructeur chinois entre dans le club très fermé des bornes qui rechargent une voiture en cinq minutes

Le temps passé à la borne demeure le principal reproche adressé à la voiture électrique. Les constructeurs chinois s’attaquent à ce point faible avec des puissances vertigineuses. Dongfeng rejoint la bataille et affiche d’emblée le meilleur niveau du marché.

La vitesse de recharge décide aujourd’hui du succès d’une voiture électrique. Les meilleures stations européennes plafonnent encore autour de 350 à 500 kW. Les fabricants de matériel cherchent donc à gagner du terrain sur tous les tableaux. ChargePoint a réduit l’encombrement de ses bornes tout en alimentant deux véhicules à la fois. En Chine, la surenchère porte surtout sur la puissance brute.

La Chine a franchi le cap du mégawatt il y a un an déjà. Depuis, les premières bornes européennes de BYD dépassent largement les Superchargeurs Tesla. Un autre poids lourd rejoint désormais cette catégorie très étroite. Dongfeng, constructeur détenu par l’État chinois, a présenté son premier chargeur haute puissance conçu sans le moindre partenaire extérieur.

La borne de Dongfeng délivre 1 500 kW et s’aligne sur le matériel le plus rapide de Chine

Le chargeur de Dongfeng repose sur une armoire principale de 1,2 MW. Selon CnEVPost, un seul connecteur délivre jusqu’à 1 500 kW et 1 500 ampères, sur une plage de tension allant de 150 à 1 000 volts. Le couplage de modules supplémentaires pousse la capacité totale du site à 2,4 MW et au-delà. Le rendement annoncé atteint au moins 96,7 %. Cette borne figure parmi les premiers produits classés au niveau 1 de la nouvelle norme nationale d’efficacité énergétique. Deux voitures peuvent se brancher en même temps, la puissance se répartissant alors entre elles.

La borne de Dongfeng se hisse au niveau du Flash Charger de deuxième génération de BYD, sur lequel la Blade Battery 2.0 passe de 10 à 70 % en cinq minutes. Le constructeur d’État prépare déjà une gamme allant de 720 kW à 2,4 MW, avec un stockage d’énergie intégré pour soulager le réseau. Ces futurs modèles serviront aussi bien les voitures particulières que les utilitaires. La course chinoise ne ralentit pas pour autant. Hongqi revendique de son côté 3 min 41 s pour le même exercice. Le même événement a servi à dévoiler l’iD5-300SN, premier groupe motopropulseur kilovolt de la gamme, destiné à la marque Epicland développée avec Huawei.