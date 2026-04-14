Ce constructeur chinois règle enfin le plus grand problème des longs trajets en voiture

Les constructeurs chinois n'ont plus peur de rien. Seres vient de déposer un brevet pour une idée que personne n'osait imaginer dans une voiture. L'habitacle ne sera plus jamais tout à fait le même.

L'automobile chinoise enchaîne les concepts les plus fous. En février, XPeng dévoilait son monospace Aridge, un véhicule à six roues capable de transporter une voiture volante intégrée. Un autre SUV du même constructeur affichait 1 704 km d'autonomie grâce à un moteur thermique utilisé comme générateur. Dans ce secteur en pleine effervescence, l'innovation prend parfois des formes très, très inattendues.

Seres, fabricant des véhicules Aito développés avec Huawei, vient d'obtenir un brevet officiel pour des toilettes intégrées dans ses voitures. Le document CN224104011U a été délivré le 10 avril 2026, après un dépôt réalisé en avril 2025. La classification du brevet entre dans la catégorie des équipements sanitaires pour véhicules.

Ces toilettes cachées sous le siège passager se tirent vers l'avant quand la nature appelle

Selon le média spécialisé Sanyan Tech, le dispositif repose sur un rail coulissant fixé sous le siège. En cas de besoin, les toilettes se tirent vers l'avant, puis se rangent discrètement après utilisation. La conception exploite l'espace inutilisé sous l'assise, sans empiéter sur le confort des passagers. Seres présente cette solution comme la plus intégrée jamais proposée dans l'industrie. Le concept de Polestone se limitait à un anneau stocké dans la console centrale, à utiliser avec des sacs jetables. Autant dire que la barre n'était pas très haute.

Le chemin vers la production reste semé d'obstacles. Les ingénieurs devront gérer l'évacuation des eaux usées dans un châssis déjà bien occupé par les batteries. Une étanchéité totale sera indispensable pour éviter toute mauvaise surprise olfactive en plein trajet. La barrière psychologique s'annonce aussi redoutable à surmonter pour les futurs conducteurs. Seres envisage prudemment d'en faire une option personnalisable plutôt qu'un équipement de série.

Huawei et Seres préparent par ailleurs une version mise à jour de leur SUV phare, l'Aito M9. L'objectif est de relancer ses ventes en berne sur le marché chinois. Les toilettes coulissantes figureront-elles parmi les nouveautés annoncées ? Ce serait sans doute l'argument commercial le plus original jamais avancé pour vendre un SUV premium.