Le constructeur automobile chinois BYD dépasse Tesla en nombre de réservations de véhicules en Europe sur février 2026. De quoi asseoir sa domination, d'autant que ce n'est pas la première fois que cela arrive.

Au départ considéré comme un concurrent très peu menaçant, le constructeur automobile chinois BYD commence doucement à faire de l'ombre à Tesla. Rappelons qu'en 2024, il a enregistré un chiffre d'affaire supérieur à celui de l'entreprise d'Elon Musk. Cette année-là, le nombre de véhicules vendus dans le monde par les deux marques ne trompe pas : 4,3 millions pour BYD, 1,8 million pour Tesla. Une ascension fulgurante aidée par les innovations de BYD en matière de recharge des véhicules électriques.

La tendance se confirme en ce début d'année 2026. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publie ses derniers chiffres et le constat est sans appel : pour le deuxième mois consécutif, les réservations de voitures BYD dépassent celles de Tesla. En janvier, le rapport était de 18 242 contre 8 075. En février, l'écart se réduit même si la firme chinoise reste devant avec 17 957 contre 17 664.

BYD affiche une croissance record en Europe, Tesla est derrière

Si l'on compare ces données à celles de l'an dernier, la différence est saisissante. Sur le seul mois de février, la hausse est de 162 % pour BYD. “Seulement” de 12 % pour Tesla. En terme de parts de marché sur le continent européen (qui comprend le Royaume-Uni), BYD grimpe de 0,7 à 1,8 % tandis que Tesla passe de 1,6 à 1,8 %. La différence est significative, mais n'oublions pas que la marque venue de Chine vend également des voitures hybrides, qui comptent dans ses résultats. Une différence majeure avec l'américain qui ne fait que du 100 % électrique.

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Malgré cela, l'essor de BYD en Europe est indéniable. Il profite de celui des voitures électriques en général, avec 18,8 % de parts de marché pour les véhicules propres, contre 15,2 % à la même époque en 2025. Les voitures thermiques chutent de 38,7 à 30,6 %, et c'est toujours l'hybride qui a la préférence des automobilistes avec 38,7 %. Un constat qui permet probablement à BYD d'envisager l'avenir avec sérénité.

Source : ACEA