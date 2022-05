Sony lève le voile sur le WH-1000XM5, la future référence des casques à réduction de bruit

Après plusieurs semaines de rumeurs, Sony dévoile enfin le WH-1000XM5. Son nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit risque bien de faire sensation auprès des mélomanes dans les prochaines semaines, tant il s'annonce hyper prometteur.

Si le monde des casques à réduction de bruit est aujourd'hui surpeuplé, peu de modèles premium font finalement référence en la matière. Dans le domaine, on trouve une poignée d'appareils, comme les Bose Headphones 700, ou les Apple Airpods Max, dans une moindre mesure, les FreeBuds Studio de Huawei. Mais il y a aussi et surtout Sony, qui avait mis tout le monde d'accord avec le WH-1000XM3 en 2018. Une qualité audio irréprochable, un confort quasi absolu, une réduction de bruit hyper efficace… Bref, difficile de lui trouver de réels défauts.

Son successeur, le WH-1000XM4, réunissait lui aussi tous les atouts, mais il nous avait très légèrement déçus. Si le casque était pourvu d'autant de qualités que le XM3, force est de constater qu'il manquait cruellement de nouveautés. Quand on possédait déjà un XM3, Sony n'avait pas de réel argument auprès de l'utilisateur pour le pousser à opter pour le nouveau modèle. Mais voilà que débarque le WH-1000XM5, un casque qui apporte différentes innovations, tant sur le plan esthétique que technique. Enfin une “véritable” évolution, diront certains.

WH-1000XM5 : Sony change le look et améliore les performances de son casque phare

Première constatation, le casque opère un petit changement de look. Les écouteurs sont plus discrets et plus ronds, tandis que l'arceau gagne en finesse. En termes de poids, le XM5 pèse XXX grammes sur la balance. WH-1000XM5 a également tenté de réduire l'encombrement de la housse de transport, dont l'épaisseur se réduit lorsque le casque en est sorti. Pratique pour la glisser dans un petit sac.

Côté technologie, le casque intègre désormais 8 microphones au lieu de 4 sur le modèle précédent. Selon Sony et sa propre étude du 1er janvier 2022, il s'agit du “casque avec la meilleure réduction de bruit du marché”. On attendra bien évidemment entre les mains pour en juger. Mais pour cela, le constructeur japonais exploite non pas sur un, mais deux processeurs. On y retrouve le HD QN1 (dont profitait déjà le WH-1000XM4), lequel est couplé au V1 (présent sur les écouteurs WF-1000XM4).

Le casque dispose également d'un nouveau diaphragme de 30 mm, plus léger et plus rigide que sur le modèle précédent. Son contour souple lui permet également d'améliorer la profondeur des basses et la réduction de bruit.

Une meilleure qualité des appels et un capteur de port désormais invisible

Côté codecs, l'appareil prend en charge les classiques AAC, SBC (jusqu'à 328 kb/s) et surtout du LDAC (jusqu'à 990 kb/s). Pas de aptX à l'horizon. Comme sur le précédent modèle, la technologie DSEE Extreme permet “d'upscaler” une source compressée, afin d'obtenir une qualité proche de celle d'un CD ou d'un fichier hi-res.

Pour la captation de la voix de l'utilisateur, l'appareil utilise désormais 4 micros (qui font partie des 8 micros évoqués plus haut). Selon Sony, cela permet notamment de profiter d'une meilleure restitution audio dans des conditions venteuses. Autre nouveauté : le casque dispose d'un capteur de détection de port amélioré et désormais invisible.

Les assistants vocaux pris en charge sont les traditionnels Google Assistant et Assistant. Quant à l'autonomie, elle est toujours la même que les XM3 et XM4 : selon Sony, le casque est capable de tenir jusqu'à 30 heures sans crier famine, réduction de bruit activée. Enfin, pour la recharge, l'accessoire prend en charge la technologie USB PD, qui permet d'obtenir 3 heures de lecture pour 3 min de charge.

Prix et disponibilité du WH-1000XM5

Le prix du casque a été finalement revu à la hausse par rapport à la précédente itération : on passe donc de 379 € (le tarif du XM4 à sa sortie en août 2020) à 420 € pour le WH-1000XM5. Le casque sera disponible dans deux coloris : noir ou argent. Quant à sa date de sortie, elle est prévue pour la fin mai 2022.