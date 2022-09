Précommande Call of Duty Modern Warfare 2 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le reboot du célèbre jeu d'Activision, Call of Duty Modern Warfare 2, est très attendu des fans de la saga. Après une bêta qui a battu des records de fréquentation, le jeu sortira le 28 octobre sur PS5, PS4 et Xbox Series. Dans cet article, on vous dit où le précommander au meilleur prix.

💰 Call of Duty : Modern Warfare 2 : Où l'acheter au prix le moins cher ?

Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS5 59.9€ Voir 64.9€ Voir 64.99€ Voir Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox Series et Xbox One 59.9€ Voir 64.9€ Voir 64.9€ Voir Call of Duty Modern Warfare 2 sur PS4 59.9€ Voir 64.9€ Voir 69.99€ Voir

Acheter Call of Duty : Modern Warfare 2 PS5/PS4/Xbox One et Series à 79,90€ (20 € offerts en bons d'achat) sur Micromania

Acheter Call of Duty : Modern Warfare 2 PS5/PS4/Xbox One et Series à 60,99€ sur Amazon

Acheter Call of Duty : Modern Warfare 2 PS5/PS4/Xbox One et Series à 64,90€ sur Boulanger

Call of Duty : Modern Warfare 2 est jouable sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Series S et X. La suite de Modern Warfare sortira le 28 octobre 2022 et elle est déjà disponible en précommande chez la plupart des grandes enseignes en ligne.

Ainsi, Amazon, Cdiscount ou bien encore la Fnac le proposent sur leurs sites, avec des prix qui varient en fonction des plateformes. Son prix conseillé est de 79,99 euros mais il est possible de le trouver pour beaucoup moins cher sur E.Leclerc avec un prix de 59,90 euros et sur Amazon avec un prix de 60,99 euros pour le moment. Sur Micromania, le jeu est affiché au prix normal mais vous bénéficiez de 20 euros offert en bon d’achat. Enfin sur les autres sites de reventes comme la Fnac ou Cdiscount le tarif varie entre 65 et 70 euros en fonction des versions.

🤔 Quelles sont les nouveautés pour Call of Duty : Modern Warfare 2 ?

Ce reboot est développé par le studio Infinity Ward a qui l’on doit déjà tous les épisodes Modern Warfare ainsi que les premiers épisodes de la franchise. La sortie en 2019 du reboot de Modern Warfare avait déjà beaucoup plu aux joueurs. Cette suite est donc très attendue, en témoigne le succès phénoménal de la bêta qui vient de se terminer.

La campagne solo s’annonce explosive. Mais comme souvent avec Call of Duty, c’est la version Multijoueur qui est la plus attendue avec l’arrivée de nouveaux modes de jeu avec “Sauvetage de prisonnier” où il faudra tenter d’exfiltrer 2 otages, ou “Knockout” qui est un 6v6 où chaque équipe devra prendre le contrôle d’un paquet avec une seule vie par joueur mais le possibilité de réanimer un coéquipier. On retrouvera dans le jeu de nouveaux équipements, une nouvelle armurerie et un stand de tir pour tester les armes.