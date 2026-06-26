Bose QuietComfort Ultra 2 : avec 100 € de remise, l’excellent casque est à prix cassé pour quelques heures encore !

C’est déjà le dernier jour des Prime Day ! Si vous attendiez une belle offre pour vous offrir l’excellent Bose Casque QuietComfort Ultra 2ème génération, Amazon le propose actuellement 100 € moins cher, soit 349,95 € au lieu de de 449,95 €. C’est le moment de craquer !

Bose QuietComfort Ultra 2

Le Bose QuietComfort Ultra 2 est un casque haute de gamme qui offre un son de qualité, une réduction de bruit active exceptionnelle et d’une autonomie XXL. Normalement en vente à 449,95 €, ce petit bijou n’est malheureusement pas accessible à toutes les bourses.

Pendant le Prime Day organisé par Amazon, le Bose QuietComfort Ultra 2 voit son prix chuter de 100 euros. Il passe ainsi à seulement 349,95 €. Et ce n’est pas tout ! En achetant ce casque, vous obtenez en plus un bon d’achat de 15 €. C’est une excellente offre pour ce casque premium.

Pourquoi choisir le Bose QuietComfort Ultra 2 ?

La marque Bose est reconnue pour la qualité audio très élevée de ses produits. Et le casque Bose QuietComfort Ultra 2 a été conçue pour offrir la meilleure expérience possible, tout simplement.

Le QuietComfort Ultra était déjà impressionnant sur de nombreux points. Cette deuxième génération place la barre encore plus haut. D’un point de vue design, on trouve un nouveau système de charnières rotatives plus pratique pour ranger le casque dans un sac ainsi que des coulisse en métal poli du plus bel effet. Il s’agit toujours d’un casque sans fil circum-aural qui englobe entièrement l’oreille pour une immersion complète mais aussi pour un confort total grâce à ses coussinets doux et agréables.

La réduction de bruit active est toujours aussi bonne. Elle vous met littéralement dans une bulle de silence. Et la qualité sonore est excellente avec un rendu à la fois équilibré et riche avec des basses profondes. D’un point de vue connectivité, on a le choix puisqu’on profite du Bluetooth 5.4 pour les utiliser sans-fil. Vous avez aussi la possibilité de les connecter en filaire via l’USB-C ou une prise mini-jack.

Bose a aussi fait en sorte d’améliorer la qualité du kit mains-libres avec une réduction du bruit encore plus efficace qui permet d’avoir une conversation claire, même dans un environnement bruyant. Dernier point qui fait plaisir, l’autonomie peut désormais atteindre les 30 heures d’utilisation avec la réduction de bruit active, contre 24 heures pour la première génération.


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