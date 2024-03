Test Bose QuietComfort Ultra Earbuds : peu d’évolution, mais toujours excellents

Les QuietComfort Ultra Earbuds sont les derniers-nés des écouteurs à réduction de bruit active de Bose. Ils promettent une qualité audio exceptionnelle, un confort optimal et une immersion totale. Sont-ils à la hauteur de leurs ambitions et sont-ils suffisamment différents des QC Earbuds II ? Réponse.

Test réalisé par Edouard Le Ricque

Bose est l'un des pionniers de la réduction de bruit active. La marque a déjà séduit de nombreux utilisateurs avec ses casques et écouteurs QuietComfort, réputés pour leur efficacité et leur confort. Elle revient aujourd'hui avec les Bose QC Ultra Earbuds, des écouteurs sans fil qui remplacent les QC Earbuds II sortis en 2022.

Les Bose QC Ultra Earbuds se présentent comme des concurrents directs des AirPods Pro d'Apple, des Sony WF-1000XM5 ou encore des Jabra Elite 10. Sur le papier, on guette les différences avec les QC Earbuds II, leurs prédécesseurs. Ceux-ci offrent déjà un excellent son et une très bonne réduction de bruit active. En outre, ces nouveaux QC Ultra Earbuds en sont physiquement une copie conforme.

Parmi les arguments de ces nouveaux écouteurs, Bose met en avant l'arrivée de l’audio spatial (Bose Immersive Audio), l’ajout de Google Fast Pair, ainsi que la certification Snapdragon Sound. Celle-ci apporte un son haute définition ainsi qu’une latence plus maîtrisée, dixit le constructeur. Mais ces atouts suffisent-ils à justifier une forte augmentation tarifaire ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Les QC Ultra Earbuds sont disponibles depuis octobre 2023. Ils sont la troisième génération d'écouteurs sans fil à réduction de bruit active de Bose. Ils prennent la suite des QC Earbuds II (2022) et des QC Earbuds (2020).

Bose propose ses nouveaux écouteurs en deux coloris : noir et “blanc nuage“. En réalité, le noir possède une petite partie grisée sur laquelle est inscrit le logo de la marque. La version “blanche” est plutôt crème, finition que l’on pouvait déjà trouver sur la première génération des QC Earbuds.

Les QC Ultra Earbuds sont affichés à 349,95 €. Un prix très élevé en comparaison de la concurrence et même des générations précédentes. À titre de comparaison, les QC Earbuds II étaient lancés à 299,95 € et les QC Earbuds à 279,95 €. Cette troisième génération subit donc une forte inflation. Face à la concurrence, Bose se satellise totalement. Comptez 279 € pour les AirPods Pro 2 et 299 € pour les WF-1000XM5 de Sony, les deux principaux concurrents des QC Ultra Earbuds.

Un design qui ne bouge pas

Si vous avez déjà chaussé des QC Earbuds II, vous ne serez absolument pas perdus avec leurs remplaçants. Une bonne raison à cela, leur design n’a pas bougé d’un iota. L’ensemble des lignes a été conservé. On les différencie par la finition des zones tactiles, noire sur les QC Earbuds II et grisée sur les Ultra. Ah si, Bose tient à préciser qu’il a ajouté des petites encoches pour aligner parfaitement les bandes de maintien de ses écouteurs. Oui, c’est plus intuitif… mais ce n'est pas révolutionnaire.

Mais faut-il se plaindre de ce statu quo physique ? Pas vraiment. Les QC Earbuds II présentaient un confort exceptionnel et l’on retrouve le même avec les Ultra, notamment grâce à la double personnalisation des ailettes et des embouts.

De type intra-auriculaire, ces écouteurs se logent dans le conduit auditif. Ils sont livrés avec trois paires d'embouts en silicone de tailles différentes, pour s'adapter à la morphologie de vos oreilles. Ces embouts sont à mixer avec un jeu de trois paires d’ailettes qui viennent se caler dans le creux du pavillon de l'oreille, pour assurer un maintien optimal.

Si Bose a drastiquement révisé la taille de ses écouteurs depuis sa première génération de QC Earbuds, ils demeurent plus imposants que la moyenne. Néanmoins, une fois en place, ils sont discrets et surtout se font oublier, leur poids de 6 grammes par écouteur étant bien réparti grâce au système d’ailettes. Leur finition est soignée, avec un logo Bose gravé sur la face externe. Cette face est également tactile, et permet de contrôler les écouteurs avec des gestes simples.

Les QC Ultra Earbuds se rechargent dans un boîtier de transport. À l’instar des écouteurs eux-mêmes, ce boîtier est une copie de celui du modèle précédent. Copie jusque dans les défauts, puisque Bose n’ajoute toujours pas de recharge par induction alors qu’on l’avait sur la première génération. Incompréhensible.

Notons enfin que Bose a reconduit la certification IPX4 de ses écouteurs. Aussi peuvent-ils être utilisés sans problème sous la pluie ou lors de séances sportives. D’ailleurs, leur maintien particulièrement bon, même en cas de mouvements brusques, les valorise dans de telles activités.

Bose, le Roi du silence

Bose est difficilement attaquable sur la qualité de sa réduction de bruit active. C’est sa marque de fabrique : proposer le silence le plus total. Les QC Ultra Earbuds ne renient pas leurs aînés et offrent une qualité d’isolation qui confine à la perfection.

Outre la très bonne isolation passive procurée par les embouts des écouteurs, Bose utilise un système de microphones qui captent les sons extérieurs et les annulent en émettant un signal inverse. Le résultat est impressionnant : les bruits ambiants sont fortement atténués, voire complètement supprimés, selon le niveau de réduction choisi. Les écouteurs proposent 10 niveaux de réduction de bruit, que l'on peut régler depuis l'application Bose Music.

Le niveau 10 correspond à la réduction maximale, qui vous isole complètement du monde extérieur. Là, les sons s’évanouissent. Bose parvient à éteindre tous les bruits sous les 60 Hz, ce qui correspond aux extrêmes graves et aux bruits de roulement. Train, métro, voiture, ces bruits parasites sont gommés. Jusqu’à 350 Hz, les QC Ultra Earbuds parviennent encore à contenir tous les bruits extérieurs. Cela se complique au-delà.

Une raison à cela, la complexité d’annulation fait jeter l’éponge à bon nombre de constructeurs. Ce n’est pas le cas d’Apple, Sony et Bose qui font partie des rares à s’en préoccuper. Aussi, si l’on entend clairement les médiums et aigus avec les QC Ultra Earbuds, on peut dire qu’ils interviennent un peu plus tard comparé aux QC Earbuds II. Et, surtout, ils ne nous donnent pas envie de nous arracher les tympans.

En usage classique, outre les bruits sourds, ce sont les voix que les algorithmes de Bose réussissent à effacer. Même les cris de bébés peuvent devenir imperceptibles si l’on écoute de la musique. C'est idéal pour se concentrer sur son écoute, ou pour se reposer dans un environnement bruyant.

Les niveaux intermédiaires permettent d'ajuster le degré de réduction selon vos préférences et selon les situations. Le niveau 0 correspond au mode transparence, qui laisse passer les sons extérieurs, pour rester attentif à ce qui se passe autour de vous. C'est pratique pour converser avec quelqu'un, ou pour traverser la rue en toute sécurité. Le mode transparence des QC Ultra Earbuds est de bonne facture. Il laisse pleinement prendre conscience de l’environnement extérieur, comme si l’on ne portait pas d’écouteurs.

Les conversations sont naturelles, avec une transcription de toutes les variations vocales. Seul petit reproche, lorsqu’un son brusque est émis à proximité, les écouteurs adaptent l'annulation du bruit pour préserver l’utilisateur. Un court instant, on entend moins bien le monde extérieur. Impossible de bloquer ce traitement automatique.

Enfin, comme les QC Earbuds II, ces écouteurs ne fonctionnent qu’à deux vitesses : réduction de bruit active ou mode transparent. Nulle possibilité d’éteindre totalement ces fonctions. Dommage, cela aurait permis de favoriser l’autonomie.

Un son Bose adouci

Bose est connu pour son rendu sonore caractéristique. Le son Bose est un mélange de basses bien affirmées avec un accent sur les médiums et une pointe d’aigus. Cela fait des décennies que le constructeur américain utilise la même recette et il n’en change pas avec les QC Ultra Earbuds. Mais puisque tout le monde n’a pas la même audition, Bose vient agir sur la perception de chacun avec une technologie étrennée sur les QC Earbuds II : le CustomTune.

Lors de l’insertion des écouteurs dans les oreilles, ils émettent un son dans le canal auditif afin d’analyser l’isolation et les spécificités des oreilles visitées. Le son rebondit et est récupéré par des micros qui les analysent et déterminent dans la foulée un profil personnalisé. Cela favorise la réduction de bruit, mais aussi la qualité d’écoute. Avec ce système, Bose est assuré que tous ses utilisateurs entendront la même chose. Une splendide avancée qui surpasse les fonctions de Jabra ou Oppo (Enco X par exemple) qui permettaient d’analyser soi-même les fréquences entendues pour adapter le son à son audition.

Concernant la signature sonore, on est logé à la même enseigne que les QC Earbuds II, mais ce n’est pas un mal. Les Ultra délivrent un son clair et détaillé. Les basses sont enivrantes surtout sur un morceau comme No Sanctuary Here de Chris Jones. Heureusement, on peut calmer le jeu avec l’égaliseur de l’application Bose Music. Les médiums sont quant à eux bien définis. On note une belle mise en valeur des voix dans cette partie du spectre. Les aigus pourraient être moins incisifs. Ici, Bose semble avoir bougé le spectre depuis les QC Earbuds II. Les hautes fréquences y étaient trop timides. Là, elles peuvent être un peu agressives par moment.

Le codec AptX n’est pas pour tout le monde

Outre les classiques SBC et AAC, Bose le crie haut et fort : ses QC Ultra Earbuds intègrent un SoC Qualcomm. Ils sont donc fièrement compatibles AptX Adaptative. Ce codec Bluetooth assure une meilleure qualité sonore, une meilleure stabilité de connexion et une latence abaissée. Sur le papier, c’est réjouissant ! Ce serait le cas si tous les utilisateurs pouvaient en profiter. Côté Apple (iPhone, iPad), c’est un fait, on est bloqué en AAC. En revanche, sur Android le champ des possibles est ouvert côté codecs.

Une petite précision vient en effet ternir le tableau. Bose parle bien du Snapdragon Sound. Encore faut-il posséder un smartphone intégrant un processeur Qualcomm pour pouvoir activer l’AptX Adaptative des QC Ultra Earbuds… Exit donc les Samsung Galaxy S et leurs Exynos, les Google Pixel et leurs Tensor ou encore le dernier Poco X6 Pro 5G qui utilise une puce Mediatek. Bref, si l’on souhaite profiter de l’un des apports majeurs de ces QC Ultra Earbuds, il faut s’assurer d’avoir le bon smartphone au préalable. À ce titre, les QC Earbuds II demeurent un excellent choix.

En outre, quitte à parler codecs, ajoutons que Bose ne daigne toujours pas apporter le Bluetooth multipoint à ses écouteurs, alors que ses casques en sont pourvus depuis plusieurs générations. Une seule connexion possible à la fois, donc. Et cette connexion, si elle est stable, nous joue tout de même quelques tours. Assez souvent, l’un des deux écouteurs ne se connecte pas. Il faut les replacer dans leur boîtier puis les ressortir pour réinitialiser la connexion. Autre bourde, il arrive que les écouteurs restent connectés alors qu’ils sont rangés dans leur boîtier. Des problèmes déjà présents avec le QC Earbuds II et qui n'ont pas été corrigés.

Le son immersif, on s’en passerait

L’autre atout des QC Ultra Earbuds mis en avant par Bose est l'arrivée du son spatial. C’est la mode audio à la mode : il faut immerger l’utilisateur. Aussi trouve-t-on l’Audio Spatial chez Apple, du Dolby Atmos sur les Jabra Elite 10 et le Son immersif chez Bose.

La fonction de son immersif est surtout perceptible avec des contenus qui exploitent la spatialisation du son, comme les films, les séries ou les jeux vidéo. Elle permet de se sentir plus proche de l'action, et de localiser plus facilement les sources sonores, comme avec un Home Cinema. Bien que plus discrète, elle est également appréciable avec de la musique. Là, elle donne plus de relief et de profondeur aux morceaux. Une sorte de fonction “Live”.

La scène sonore des QC Ultra Earbuds est déjà bonne en stéréo. On profite d’une belle largeur qui place aisément les instruments autour de nous. Un compliment que l’on pouvait déjà faire aux QC Earbuds II. Le son immersif vient ajouter un jalon supplémentaire. Avec des modes “immobile” et “en mouvement”, il positionne le son principal en un point fixe. Les mouvements de la tête laissent la diffusion en face, comme si le son sortait d’une enceinte principale englobée dans un système plus large. Est ajouté un léger effet de réverbe pour assurer une impression d’espace plus importante.

Le procédé de Bose est intéressant, mais pas bluffant pour autant, avec notamment un peu de latence lorsque l’on bouge la tête. L’immersion peut alors se perdre. Apple parvient à un meilleur résultat sur ses AirPods Pro 2.

Une latence dans la norme

Parlons justement de la latence. Il s'agit du délai entre le moment où le son est émis par la source et le moment où il est joué par les écouteurs. Une latence trop élevée peut entraîner un décalage entre le son et l'image, ce qui est gênant lorsqu'on regarde un film, une série ou lorsque l'on joue à un jeu.

C’est le codec Bluetooth qui définit majoritairement cette latence. Pour les QC Ultra Earbuds, en AAC, ils ont la même latence que les QC Earbuds II, soit environ 175 ms. C’est dans la norme des écouteurs sans fil. Aucun problème avec les services de streaming comme Netflix, Disney+ ou myCanal. Tous intègrent un algorithme de compensation de la latence, qui détecte automatiquement le décalage et le corrige.

C’est dans les jeux vidéo que l’on est plus embêté. Si vous avez un smartphone compatible Snapdragon Sound, alors l’AptX Adaptative vous est ouvert avec sa basse latence. Dans le cas inverse, un décalage se fait sentir. Ce n’est vraiment très gênant que dans des jeux compétitifs comme Call of Duty Mobile. Un Genshin Impact se laisse jouer. En revanche, sur Nintendo Switch, le décalage est suffisamment perceptible pour n’entendre le bruit de l’épée de Link dans Tears of the Kingdom qu’après qu’il ait effectué son attaque.

Commandes

Les Bose QC Ultra Earbuds sont équipés de commandes tactiles – une grande zone sur chaque écouteur – qui permettent de les contrôler avec des gestes simples. L'écouteur gauche permet de régler le niveau de réduction de bruit, en appuyant longuement. L'écouteur droit permet d'activer ou désactiver la fonction de son immersif de la même manière. Il est possible de remplacer l’une de ces commandes par l’accès à l’assistant vocal.

Une pression courte est définie pour play/pause alors qu’en appuyant deux fois, on passe à la piste suivante. Le contrôle du volume est disponible en glissant le doigt sur l’une ou l’autre des zones tactiles des écouteurs. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est efficace, pratique et complet.

Un rendu plus naturel dans les appels

Sur ses deux précédentes générations d’écouteurs QuietComfort, Bose n’a jamais été un roi des appels mains libres. Une telle désillusion tant les casques de Bose brillent dans cet exercice.

Les QC Ultra Earbuds ne modifient pas drastiquement le bilan de ses aînés. Il est toujours difficile de se faire entendre lorsque l’on appelle depuis un endroit bruyant. Transports, rue passante, magasin animé, il faut nécessairement élever la voix. On y perd en discrétion. Par moment, on ôte même les écouteurs pour poursuivre l’appel avec le téléphone en main.

Si Bose n’excelle pas autant à isoler l’utilisateur que son interlocuteur, il parvient à améliorer le rendu audio de la voix. Les son émis sont bien moins étouffés qu’avec les QC Earbuds II. Bose a retravaillé cette partie pour un rendu plus naturel et audible.

Autonomie correcte sans le son immersif

Bose annonce une autonomie de 6 heures pour ses QC Ultra Earbuds. Dans les faits, nous sommes parvenus à gagner même 15 minutes sur cette estimation du constructeur. Une performance honorable puisqu’elle est réalisée avec la réduction de bruit active à 100%.

De quoi passer une journée de travail avec ses écouteurs dans les oreilles. La pause déjeuner permet de faire regagner de l’autonomie aux écouteurs (deux heures en 15 minutes), leur boîtier contenant trois charges supplémentaires. À ce propos, Bose avait supprimé la charge par induction sur les QC Earbuds II. Malgré les critiques, elle n’est pas de retour sur les QC Ultra Earbuds. Il faut encore se contenter d'une charge filaire, avec le câble USB fourni.

Si l'autonomie peut varier selon le niveau de volume, le niveau de réduction de bruit, le type de contenu et le codec utilisé, la petite nouveauté immersive des QC Ultra Earbuds tire les chiffres vers le bas. Si l’on active le son immersif de Bose, ce sont deux heures d’autonomie qui disparaissent. On tombe à 4 heures avec ANC, volume à 50%, en AAC et avec ce son spatial. À utiliser en connaissance de cause.

Au bilan, l'autonomie des Bose QC Ultra Earbuds est donc satisfaisante, mais pas exceptionnelle. Elle permet de couvrir la plupart des besoins, mais elle peut être insuffisante pour les utilisateurs les plus exigeants ou les plus nomades. Elle est également inférieure à celle de certains concurrents, comme les Sony WF-1000XM5, qui offrent plus de 9 heures d'autonomie par charge.

Verdict

Les QC Ultra Earbuds sont des écouteurs de “demi-génération”. Leur design est inchangé et ils n’apportent que quelques fioritures. L’AptX Adaptative, réservé aux appareils intégrant une puce Qualcomm, est très limitant. Le son immersif est aussi ce qui est censé justifier la hausse de prix entre les QC Earbuds II et ces Ultra. Ce n’est pas le “banger” annoncé. Pire, on peut s’en passer. Enfin, Bose fait toujours l’impasse sur le multipoint et la charge par induction, deux gros faux pas que nous dénoncions déjà sur les QC Earbuds II.

Mais ne rasons pas tout. Les QC Ultra Earbuds sont d’excellents écouteurs sans fil. En isolation active, ils font partie du trio de tête à côté des WF-1000XM5 et des AirPods Pro 2. Leur qualité audio n’est plus à prouver non plus. On a un son Bose signé, mais efficace et modulable via l’égaliseur. Confortables, ils ont aussi une bonne autonomie. Clairement, difficile d’être déçus en les utilisant.

Et pourtant, il y a ce hic : tout ce que l’on aime sur ces QC Ultra Earbuds est déjà présent sur la génération précédente, les QC Earbuds II. Et ceux-ci se trouvent sur le site de Bose, en reconditionné pour la moitié du prix des QC Ultra Earbuds. Notre cœur ne balance pas. Attendez la prochaine vraie génération d’écouteurs QuietComfort ou procurez-vous des QC Earbuds II. Votre portefeuille vous dira merci.