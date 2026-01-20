Soldes chez Fnac Darty : les prix fondent comme neige au soleil, ces offres sont à saisir au plus vite !

Les soldes d’hiver 2026 ont débuté ce mercredi 7 janvier et se poursuivent jusqu’au 3 février 2026. Durant ces 4 semaines, la Fnac et Darty cassent le prix de nombreux produits. C’est le bon moment pour faire le plein de bonnes affaires. Découvrez ici les meilleures offres du moment !

Les amateurs de bons plans le savent bien, c’est durant les soldes qu’on trouve les plus belles promotions de début d’année. Vous souhaitez acheter un smartphone haut de gamme pas cher ? Vous cherchez de nouveaux écouteurs ? Ou vous attendez une belle chute de prix pour vous équipe d’un PC portable ? Durant ces 4 semaines, de nombreuses enseignes bradent les produits high-tech. Fnac et Darty ne font pas exception.

Nous avons trié les différentes offres pour sélectionner les pépites à ne surtout pas manquer. Découvrez ici notre sélection des meilleures promotions des soldes chez Fnac et Darty.

Soldes Fnac et Darty : voici les offres à saisir dès à présent !

Soldes : le Samsung Galaxy Book 4 Pro passe de 1499 € à 849 € seulement, c’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Si vous cherchez un puissant PC portable à prix cassé, ce bon plan des soldes devrait vous plaire. Les Galaxy Book Pro de Samsung sont des modèles performants qui viennent directement concurrencer les MacBook Pro d’Apple. Et en ce moment, vous pouvez vous offrir le Galaxy Book 4 Pro à prix cassé. Cet ultrabook est facile à transporter grâce à ses dimensions compactes. Il dispose d’un écran AMOLED de 14 pouces et ne pèse que 1,23 kg.

L’écran profite d’une belle définition WQXGA+ (2880×1800 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Enfin, sous le capot on retrouve un processeur Intel Core Ultra 5 125H, une puce optimisée pour l’IA.

Belle chute de prix sur le pack Samsung Galaxy A56 avec le casque Bluetooth Lacoste The blend pour les soldes !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sorti récemment, le Galaxy A56 est un smartphone performant et endurant. Il est équipé d’une puce Exynos 1530 optimisée pour les fonctionnalités avancées de l’IA. Il embarque également un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience fluide avec des contenus lumineux et contrastés.

Coté photo, le Galaxy A56 dispose à l’arrière de trois capteurs : le module principal de 50 MP est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur macro de 5 MP. Grâce à la batterie de 5000 mAh, vous pouvez utiliser votre téléphone tout au long de la journée, même en usage intensif.

Dans ce pack à 439 € au lieu de 632 €, vous avez également un casque Bluetooth Lacoste The blend qui profite d’une réduction de bruit active efficace. Vous avez une autonomie qui atteint les 50 heures d’écoute (sans ANC) et jusqu'à 30 heures de lecture (ANC activé).

Le Kit de démarrage Philips Hue White avec 3 ampoules est à prix sacrifié pour les soldes !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En proposant des ampoules connectées simples à installer, Philips Hue a réussi à s’imposer comme un acteur incontournable de l’éclairage intelligent. Et durant les soldes, vous pouvez vous offrir le kit de démarrage avec 3 ampoules blanches, un pont Hue et un variateur à 59,99 € au lieu de 99,99 €.

Ce pack vous donne la possibilité de contrôler votre éclairage à distance, depuis votre smartphone ou avec votre voix grave à un assistant vocal connecté. Le pont Hue sert à connecter au WiFi jusqu’à 50 ampoules simultanément. Et grâce à l’application, vous pouvez mettre en place un minuteur ou programmer des horaires pour un allumage automatique.

Le variateur sans fil se fixe au mur et peut s’enlever pour être utilisé comme une télécommande avec une portée maximale de 12 mètres. Enfin, les 3 ampoules E27 blanches vous offrent des tons doux et chaleureux adaptées pour le salon ou la chambre.