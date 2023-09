N'attendez pas les prochains French Days pour vous offrir une manette Xbox Series à un très bon prix ! Sur le site allemand d'Amazon, le célèbre accessoire de Microsoft peut être obtenu à exactement 45 euros.

Après le pack PS5 + EA Sports FC 24 moins cher, voici un autre bon plan dédié au monde des jeux vidéo. Cette fois-ci, c'est la version allemande du site Amazon qui vous donne la possibilité d'acquérir la manette Xbox Series au prix précis de 40,33 euros à l'occasion d'une vente flash à durée limitée.

Pour information, le tarif mentionné est obtenu lorsque le produit est ajouté au panier et des frais de port à hauteur de 4,67 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. Au total, la manette revient à 45 euros. Et il s'agit de la meilleure offre du moment avant les French Days 2023.

Pour rappel, la manette Microsoft compatible Xbox Series X et Xbox Series S est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est également équipée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les périphériques tournant sous le système Android.